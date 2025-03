En plus d’un rôle de consultant dans "Tant qu’il y aura des Gones", Enzo Reale officiera comme coordinateur et conseiller sportif du GOAL FC à partir de la saison prochaine.

C’est à contrecœur qu’il a dû mettre un terme à sa carrière de joueur. Embêté par des pépins physiques, Enzo Reale a fait le choix de la raison ces dernières semaines, en stoppant sa carrière en plein milieu de saison avec le GOAL FC. Toutefois, l’aventure n’est pas terminée entre le joueur formé à l’OL et le club de l’ouest lyonnais. Ce jeudi, le pensionnaire de National 2 a annoncé l’arrivée prochaine d’Enzo Reale comme coordinateur et conseiller sportif du club. Une prise de fonction qui se fera à partir de la rentrée prochaine et donc une nouvelle page qui s’ouvre pour l’ancien milieu de terrain.

Mais que les fidèles de "Tant qu’il y aura des Gones" se rassurent. Enzo Reale sera toujours bien présent sur le plateau de TKYDG pour cette fin de saison avec Nicolas Puydebois, et plus si affinités. Le rendez-vous est d’ailleurs pris pour ce lundi 17 mars à 19h pour un nouveau numéro de votre émission avec le natif de Vénissieux fidèle au poste tandis que son acolyte profitera de quelques jours de vacances de l’autre côté du globe. Quoi qu’il en soit, la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais félicite son consultant pour cette promotion à partir de la saison 2025-2026.