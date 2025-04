Victorieuse sur le terrain du FC Chamalières (0-1), la réserve de l'OL chipe la deuxième place en National 3. Elle prend le large dans la course au podium.

Il reste encore quatre journées, plus une demi-finale de Premier League International Cup (PLIC), mais la saison de la réserve lyonnaise restera globalement comme un bon cru. Pour qu'il soit excellent, le groupe de Gueïda Fofana devra conserver sa place sur le podium en National 3, et pourquoi pas voir plus loin dans sa coupe européenne.

La première mission est bien engagée, notamment grâce au succès acquis samedi soir sur le terrain du FC Chamalières. Un but à l'heure de jeu, celui de Romain Perret, a offert la victoire à ce jeune groupe, privé d'Alejandro Gomes Rodriguez (avec les pros) et d'Enzo Molebe (blessé) dans le secteur offensif. Autre absent, Téo Barisic, qui était préservé ce week-end après avoir accompagné les "grands" à Manchester jeudi (2-2).

L'OL compte 4 points d'avance sur le 4e

Mais les quinze joueurs présents ont su faire ce qu'il fallait pour dompter le septième de la poule I de National 3. Les Rhodaniens ont ainsi fait respecter leur statut de prétendant au podium, voire plus. Avec ces trois points, ils doublent Lyon-La Duchère, qui a perdu chez Limonest, le leader.

L'Olympique lyonnais compte à présent 40 unités après 22 journées (12 succès), soit deux de plus que le désormais troisième, La Duchère. En revanche, Bourgoin, après son beau parcours en Coupe de France, craque. Les Isérois se sont inclinés 2 à 1 à domicile contre Clermont. Quatrièmes, ils ont actuellement 36 points.

La passe de 4 face à l'UF Mâconnais ?

Les coéquipiers Yacine Chaïb ont donc une marge de quatre unités sur le quatrième. Un matelas toujours bon à prendre dans cette quête de podium. Avec une seule montée en National 2, il sera néanmoins difficile d'aller déloger le FCLDSD. Ce dernier a six longueurs d'avance sur son dauphin.

Sur une série de trois victoires consécutives, l'OL recevra l'UF Mâconnais vendredi 18 avril. Face au cinquième, les Gones chercheront à la fois la passe de quatre, mais surtout à bien préparer leur demi-finale de PLIC qui se jouera le mardi 22 avril du côté de Fulham, à Londres.

Le 11 de l'OL : Konan - Kango, Chaïb, Mounsesse, Lomami - De Carvalho, Coponat, F. Fall - I. Fall, Perret, Gueye