Tessmann de retour, Molebe blessé pour Auxerre - OL

Tanner Tessmann (OL) face à Jordan Ferri (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Après avoir fait l’aller-retour aux États-Unis pour l’accouchement de sa compagne, Tanner Tessmann fait son retour dans le groupe de l’OL. Enzo Molebe rate, de son côté, une belle opportunité en raison d’une blessure musculaire.

La joie d’être papa pour la première fois a eu raison de sa présence pour OL - Manchester United jeudi. Obligé de repartir en urgences aux États-Unis pour assister à la naissance de son enfant, Tanner Tessmann avait dû faire l’impasse sur le quart aller de Ligue Europa. De retour dans la capitale des Gaules, l’Américain a participé à la dernière séance collective avant le déplacement à Auxerre, ce samedi en fin d’après-midi. Il est donc logiquement retenu dans le groupe de 21 joueurs qui a pris la direction de l’Yonne en début de soirée.

Le milieu pourrait d’ailleurs bien être titulaire dimanche soir aux côtés de Nemanja Matic, afin de faire souffler Jordan Veretout et Paul Akouokou, titulaires contre les Red Devils. Ce retour vient compenser numériquement le forfait d’Enzo Molebe. Alors qu’il avait une belle opportunité de gratter des minutes, le jeune attaquant souffre d’une blessure musculaire comme l’a confié Paulo Fonseca à la veille du match.

Alejandro Gomes Rodriguez et Téo Barisic vont très certainement enchaîner un nouveau groupe professionnel à Auxerre #OL #AJAOL pic.twitter.com/ucYy3Mb2pZ — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 12, 2025

Fofana espéré pour Manchester United

Cette absence profite logiquement à Alejandro Gomes Rodriguez. L’attaquant anglais a connu son premier groupe pro contre Manchester United et enchaîne donc une deuxième présence consécutive avec l’OL. Et peut-être l’espoir de connaitre ses débuts en Ligue 1, dimanche soir à Auxerre. Au contraire de Rodriguez, Barisic fait ne fait lui aussi pas le déplacement malgré sa présence ce samedi à la séance tandis que De Carvalho est redescendu en réserve ce samedi. L’OL reste toujours sans Malick Fofana, "qui n’a toujours pas repris avec nous, mais qui pourrait être là à Manchester", et Ernest Nuamah, blessé jusqu’à la fin de saison.



Le groupe de l’OL à Auxerre : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Rodriguez, Lacazette, Mikautadze