Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après deux semaines de trêve, Joe Montemurro a dû faire tourner avec certains retours tardifs. Alice Sombath remplace Wendie Renard, blessée. Daniëlle van de Donk ou encore Eugénie Le Sommer sont également titularisées contre le Paris FC.

Elle est la seule à ne pas avoir pu souffler. Rentrée tardivement d'outre-Atlantique, Vanessa Gilles n'a eu que peu de temps pour se reposer. Revenue jeudi à Lyon, la Canadienne est alignée d'entrée ce samedi soir pour affronter le Paris FC. Elle ne fera pas la paire avec Wendie Renard, blessée avec les Bleues et qui ne fêtera pas sa 500e avec l'OL contre le club parisien. Pour remplacer la capitaine, Joe Montemurro n'a pas misé sur Tarciane mais sur Alice Sombath, plus fraîche physiquement quand la Brésilienne a connu un long voyage.

Diani parfaitement remise de sa commotion

Lindsey Heaps et Melchie Dumornay, qui étaient également la même situation, ne débutent pas. L'Haïtienne n'est d'ailleurs même pas dans le groupe. Pour remplacer Heaps, Montemurro mise sur Van de Donk qui accompagnera Marozsan et Damaris dans l'entrejeu lyonnais. Victime d'une commotion cérébrale avant la trêve, Kadidiatou Diani a parfaitement bien récupéré et commencera la rencontre. Elle formera le trio offensif avec Chawinga et Le Sommer.

La composition de l’OL contre le Paris FC : Endler - Carpenter, Gilles, Sombath, Svava - Marozsan, Damaris, Van de Donk - Chawinga, Le Sommer, Diani