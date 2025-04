Pendant que toute une ville se prépare à accueillir Manchester United, l’OL féminin prépare la venue du Paris FC, samedi (21h). À deux jours du match, Joe Montemurro était loin d’avoir son groupe au complet.

Tous les regards pointent vers le Parc OL et le coup d’envoi du quart de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United à 21h. Seulement, à quelques encablures de là, l’OL féminin était également au travail ce jeudi matin. Après deux semaines de trêve internationale, Joe Montemurro a pu retrouver son groupe pour préparer au mieux la venue du Paris FC, samedi (21h) à Décines. Ce choc de Première Ligue n’a pas vraiment d’enjeu sportif pour les Fenottes, assurées de terminer à la première place de la saison régulière, mais "ce sera un très bon test et une très bonne préparation pour Arsenal".

Contre la formation londonienne, l’entraîneur australien pourra compter sur l’ensemble de ses joueuses. Est-ce que cela sera le cas ce samedi contre le Paris FC ? Mystère, mais Montemurro n’a pas caché qu’il y aurait certainement de la gestion. Ce jeudi, il manquait encore pas mal de joueuses à l’entraînement, mais le coach assure que "tout le monde est en bonne forme" même Ellie Carpenter, qui a participé normalement à la séance.

"Continuer l'invincibilité jusqu'à la fin"

Il faudra malgré tout attendre le groupe convoqué, car on a pu apercevoir Ada Hegerberg réaliser quelques tours de terrain avec l’un des préparateurs physiques du groupe avant d’effectuer un entraînement individuel à l'abri des regards. Ce fut également le cas pour Selma Bacha, Wendie Renard, qui honorera sa 500e avec l'OL, ou encore Alice Sombath, restées en salle de soin. En revanche, pas de trace des internationales qui avaient dû traverser l’Atlantique pour cette trêve internationale.

Melchie Dumornay, Vanessa Gilles, Lindsey Heaps et Tarciane n’étaient "attendues à Lyon qu’en début d’après-midi. Il faut en plus compter sur les voyages avant pour Melchie notamment qui a joué au Chili et dû passer par les États-Unis". Comme souvent après chaque trêve, l’effectif de l’OL revient au compte-gouttes. Mais Joe Montemurro ne s’en offusque plus, il veut avant tout voir son groupe "continuer à être invaincu jusqu’à la fin de la saison".