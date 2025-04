Ce jeudi, L’OL accueille Manchester United en quart de finale d’Europa League. Un match attendu et prestigieux. De leur côté, les Mancuniens sont partagés entre leur bonne dynamique en coupe d’Europe et leurs difficultés en Premier League.

Il s’agit certainement du match de l’année pour les supporters lyonnais. Plus de 58 000 personnes viendront garnir les travées du Parc OL ce jeudi soir pour la rencontre face à Manchester United (10/04, 21h). Les coéquipiers de Rayan Cherki devront donc confirmer leur bonne dynamique du moment, malgré la défaite à Strasbourg. Après s’être qualifiés facilement pour les quarts de finale face à Bucarest, c’est un adversaire d’un tout autre calibre qui se dresse devant eux.

Malgré sa saison compliquée en Premier League, Manchester United reste l’un des plus grands clubs du monde. Un contraste qui rend les supporters des Red Devils partagés quant à l’affiche de ce jeudi. Une rencontre importante pour les Anglais. Remporter l’Europa League constitue leur seul espoir pour faire leur retour en Ligue des champions la saison prochaine. L’occasion pour Olympique-et-Lyonnais d’aller échanger avec ceux qui ont déjà posé pied entre Rhône et Saône. Pour rappel, ils seront 2800 dans le parcage ce soir, à Décines.

Sur la Place des Terreaux, ils étaient déjà nombreux, mercredi, à converger vers les terrasses de certains bars lyonnais. Les premiers supporters mancuniens sont en effet arrivés à la veille de la rencontre. L’un d’entre eux s’avère partagé. La confiance n’est en effet pas de mise côté anglais à l’approche du grand rendez-vous : "Inquiet (rires), pas forcément optimiste. Lyon joue très bien ces derniers temps, ils ont de bons attaquants, concède Adam. Manchester United a des difficultés à marquer des buts. Néanmoins, nous sommes invaincus jusqu’à maintenant en Europa League. Donc, je pense que nous avons nos chances, mais je ne suis pas confiant à 100%".

"Ça nous ressemblerait tellement de gagner l’Europa League en finissant 15ᵉ de Premier League"

Les fans des Red Devils ne sont pas dupes. Leur bonne saison en Europa League est l’arbre qui cache la forêt. En Premier League, les hommes de Ruben Amorim réalisent un exercice 2024 - 2025 peu convaincant. Et c’est un doux euphémisme pour notre supporter venu tout droit du nord de l'Angleterre : "Les matchs sont durs à regarder. C’est la pire saison que j’ai vue de ma vie". Malgré tout, gagner un trophée au bout d’une saison décevante, Manchester United l’a déjà fait. Et c’est assez récent.

Si les coéquipiers de Bruno Fernandes disputent l'Europa League cette saison, c'est parce qu'ils ont remporté la FA Cup l'année dernière. En championnat, ils étaient pourtant 8es et ne pouvaient pas espérer de coupe d’Europe. De quoi donner de l’espoir à notre supporter : "Ça nous ressemblerait tellement de gagner l’Europa League en finissant 15ᵉ de Premier League. Les autres équipes anglaises nous détesteraient encore plus". Mieux que cela. Selon lui, c’est Manchester United qui s’imposera même au match aller sur le score de "1-0 grâce à un but de Bruno Fernandes".