OL - Manchester United : les Lyonnais confiants comme jamais

Contrairement aux supporters de Manchester United, les supporters de l’OL sont bien plus confiants à l’approche de la rencontre qui opposera les deux équipes ce jeudi. Olympique-et-Lyonnais a pu recueillir leurs ressentis à l’approche du grand rendez-vous.

Au réveil ce jeudi, les premières pensées des supporters lyonnais les projetaient sans doute déjà au match crucial qui aura lieu ce jeudi soir (21 h 00). L’Olympique lyonnais accueille Manchester United au Parc OL à l’occasion du quart de finale aller d’Europa League. Un match hautement attendu des deux côtés et qui pourrait redistribuer les cartes quant à l’objectif de qualification en Ligue des champions l’année prochaine. À quelques heures du coup d’envoi, nous sommes partis à la rencontre des Lyonnais. Ils nous livrent leurs sensations sur cette rencontre.

"J’ai commencé à regarder pour réserver le 21 mai à Bilbao"

Les plus jeunes fervents supporters de l’OL sont unanimes. Ce jeudi, "Cherki doit nous mener vers la victoire", comme l’a confié Yanis. Avant de certainement quitter son club cet été, le numéro 18 rhodanien aura certainement à cœur de gagner un trophée avec son club formateur. Un objectif de Ligue des champions en ligne de mire auquel croient beaucoup de supporters. Pas simplement via l’Europa League, mais aussi par le championnat. Thomas se montre serein à ce sujet. "C‘est compliqué d’accrocher la Ligue des champions, mais j’estime que nous avons une bonne équipe. On affronte des adversaires directs dans les dernières journées, comme Monaco et nous avons enfin su gagner contre l’un d’eux, Lille. Donc, j’y crois". L’optimisme de certains est tel qu’ils voient déjà l’OL se diriger vers San Mamès pour la finale d’Europa League, à l’image de Yanis. "J’ai même commencé à voir pour réserver le 21 mai à Bilbao".

Les plus anciens restent mitigés sur l’OL

La faiblesse de Manchester United cette saison pousse les Rhodaniens à y croire davantage. Thomas pense d’ailleurs que "c’est le bon moment pour les affronter". Le bon moment ? Ce n’est pas certain à l’heure où l’OL est contrarié par la perte de deux éléments offensifs importants : Malick Fofana et Ernest Nuamah. Tanner Tessman, absent pour raisons personnelles, est venu s’ajouter à la liste ce mercredi.

Mais ce n’est pas l’attaque qui inquiète le plus les supporters qui ont connu les belles années 2000. L’un d’eux avec qui nous avons échangé reste sceptique quant à la défense : "Ça ne tient qu’à un fil. Un but comme celui concédé face à Lille (1e), on n’a pas le droit de le prendre". Alors que nous lui apprenons que Tanner Tessman sera forfait, il nous livre son ressenti sur celui qui sera amené à le remplacer : Jordan Veretout. "J’espère qu’il fera un bon match, mais pour moi ce n’est pas au niveau. Heureusement, il y a Tolisso".

Lancer Molebe ?

Une défense jugée faible, un milieu moyen et une attaque amoindrie face aux Mancuniens. Pour les supporters lyonnais, le jeune Enzo Molebe peut représenter une bonne alternative. Pas nécessairement pour le match aller mais en lui faisant gagner des minutes de jeu progressivement. "Je ne lancerai pas Molebe lors du match aller. Mais je lui ferai gagner des minutes contre Auxerre pour qu’il soit prêt pour le match retour", annonce Yanis. Pour d’autres, "la pression sera trop forte" et pas question de miser sur l’incertitude. Quoi qu’il arrive, Paulo Fonseca devra innover ce jeudi soir pour un match au cours duquel il se sait attendu au tournant.