L’OL va partir en mise au vert à Auxerre ce samedi soir

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement contre Montpellier (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Deux jours après le nul contre Manchester United, l’OL enchaîne avec Auxerre dimanche. Paulo Fonseca a choisi de bouleverser le programme puisque les Lyonnais prendront la direction de la Bourgogne dès ce samedi, afin de gérer au mieux la récupération.

Dimanche, les solutions offensives vont encore plus manquer que jeudi face à Manchester United. En effet, alors qu’il avait une petite chance de jouer ou de gratter quelques minutes contre Auxerre, Enzo Molebe souffre d’une blessure musculaire et sera absent en Bourgogne. Les rotations devant devraient donc concerner essentiellement le tandem Lacazette - Mikautadze, laissant en suspens la condition physique pour Thiago Almada et Rayan Cherki. Ces absences offensives et l’influx laissé contre Manchester United interrogent sur la non-demande de l’OL de reporter son match contre Auxerre, comme a pu le faire le PSG avec le FC Nantes.

Interrogé sur la question ce samedi, Paulo Fonseca a mis en avant la volonté d’enchaîner plutôt que de décaler le problème dans une semaine. "Ce sera la même chose après. On aurait eu deux jours pour préparer le match, donc pour nous, c'est la même chose. Faire un match après le derby aurait peut-être été pire pour les joueurs. Je préfère continuer à jouer. Nous sommes habitués à cette cadence de matchs et nous n’avons pas besoin d’avoir cette récupération. On a étudié toutes les possibilités, mais on a préféré continuer comme ça."

Une meilleure gestion des temps de repos et soins

Dimanche soir, l’OL sera bien présent sur la pelouse de l’Abbé Deschamps mais Fonseca a quand même voulu bousculer un peu le programme habituel. D’ordinaire, les Lyonnais prennent la route le jour même du match quand ce dernier se tient à 20h45 ou 21h. Or, dans un souci de récupération, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont prendre leurs quartiers dans l’Yonne dès ce samedi soir. Après une dernière séance d’entraînement, ils prendront la direction d’Auxerre afin de passer la nuit en Bourgogne et ainsi contrôler plus facilement la nutrition, les temps de repos et autres soins.