Au lendemain de l’annonce de la saisie du CNOSF par l’OL pour tenter de réduire la sanction de Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais a encore rappelé que sa suspension n’était pas juste.

L'OL va faire appel de votre sanction en saisissant le CNOSF. Qu’est-ce que vous attendez de ce rendez-vous du 6 mai ?

Paulo Fonseca : Je m’attends à pouvoir expliquer ma situation. Avoir la possibilité de changer ma sanction parce que je pense qu’elle est très injuste et incompréhensible. J’attends d’avoir un peu de justice. On va voir, mais nous faisons tout pour avoir une bonne justice sur ce dossier.

Vous avez bons espoirs ?

Oui, je crois à la justice. Il est difficile d’accepter cette situation.

Pour vous, cette justice résulte dans le fait que la sanction soit réduite dans le temps ?

Oui et pour avoir la possibilité d’aller dans le vestiaire. C’est important d’être avec les joueurs.

"On n’est plus à l’époque de l’Inquisition à amener des gens sur la place publique"

Vous contestez aussi le fait d’avoir été un exemple pour le foot français et que dans un autre pays, la sanction aurait été moindre, voire nulle ?

Nous avons beaucoup d’exemples, nous avons beaucoup d’entraîneurs qui ont parlé, qui ont fait des choses pires et ça a été très différent. Pour moi, la punition ne doit pas être un exemple. Je dois payer pour ce que j’ai fait, il n’y a pas de problème, mais pas pour être un exemple. Nous ne sommes pas au temps de l’Inquisition. On amenait des personnes sur la place pour que les autres voient et ça ne doit pas être comme ça aujourd’hui. Je dois payer pour ce que j’ai fait, mais cette décision, ce n’est pas une décision juste.

Est-ce que cette sanction vous a fait réfléchir ou changer ?

J’en suis à ma troisième saison en Ligue 1. J’ai eu un carton rouge une fois en trois saisons. Je respecte beaucoup le travail de l’arbitre, le football français. C’est une réaction que je n’aurais pas due avoir et je le répète depuis le début. Mais je suis la même personne.