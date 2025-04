Ayant accroché le nul contre Manchester United jeudi, les joueurs de l’OL avaient des regrets. Disciplinés malgré certaines erreurs, les Lyonnais ont laissé un influx nerveux qu’il va falloir gérer ce dimanche à Auxerre (20h45).

En jouant sur la corde sensible, l’OL aurait pu être comme le PSG ce week-end. Après un quart de finale aller européen, les Lyonnais auraient pu tranquillement observer ce qui se passe sur les terrains de Ligue 1 et profiter d’une semaine de repos bien méritée avant le match retour contre Manchester United. Seulement, à la différence du club parisien déjà titré, les dirigeants rhodaniens n’ont pas souhaité faire de doléances auprès de la LFP pour repousser le déplacement à Auxerre. La seule volonté avait été de ne pas jouer en milieu d’après-midi ce dimanche, comme cela avait déjà eu lieu lors des huitièmes de finale de Ligue Europa.

Un week-end de repos qui n'aurait pas été de trop

AJA - OL n’a pas vraiment la tête d’une affiche du dimanche soir, mais pour une fois, le club lyonnais a été entendu. C’est suffisamment rare pour être noté. Dans sa préparation du match, Paulo Fonseca ne boudera certainement pas ces quelques heures de repos supplémentaires. Un week-end sans match aurait clairement permis de recharger à 100% les batteries, mais il a été vu d’un bon œil d’enchaîner et comme souvent, il y a deux écoles dans ce cas de figure.

Il faudra voir dimanche sous les coups de 23h si le parti pris a été couronné de succès ou non. Toutefois, il est déjà acquis que ce déplacement dans l’Yonne ne se fera pas forcément dans les meilleures conditions. Avec à peine 72h entre Manchester United et Auxerre, l’enchaînement est rude, mais dans la course à la Ligue des champions, l’OL ne peut se permettre de faire l’impasse. Ce à quoi les détracteurs répondront que le club aurait dû adopter la posture du PSG dans ce sprint final capital. Difficile de leur donner tort sur ce point même si une victoire et trois points supplémentaires dimanche dissipera ce débat.

Des joueurs marqués physiquement et mentalement

Seulement, tout autre résultat ne fera que renforcer cette position alors que l’OL doit faire sans Malick Fofana et Ernest Nuamah. Tanner Tessmann devrait être de la partie après un forfait pour raisons personnelles et ce retour ne sera sûrement pas de trop. Jeudi soir, l’OL a arraché un nul au bout du suspense. Rayan Cherki a délivré tout un stade, mais aussi tout un groupe en profitant du ballon relâché par André Onana. A 2-2, la formation lyonnaise garde toutes ses chances de se qualifier avant le retour à Old Trafford, jeudi prochain. Seulement, cette "balle au centre" ne s’est pas faite sans une certaine débauche d’énergie. Et c’est certainement sur ce point que les regrets étaient les plus importants au coup de sifflet final.

Lucas Perri a parlé "de meilleur match de la saison", Clinton Mata a lui avancé qu’il "fallait faire pareil que ce (jeudi) soir, mais être plus réaliste devant". À les écouter, l’OL a fait le match parfait à l’aller et pouvait difficilement faire plus. Il y a eu de très bonnes choses, d’autres moins bonnes, mais il est vrai que les onze joueurs ont fait plus que jouer les yeux dans les yeux avec Manchester United. Même si cela a demandé une concentration poussée à l’extrême. Georges Mikautadze n’a eu de pointe que le nom, car le Géorgien a souvent dézoné à gauche en phase défensive. "On s'est sacrifié pour l'équipe avec Georges", soulignait Cherki après le nul. Jordan Veretout et Paul Akouokou ont presque fait de l’individuel et il a fallu compenser ces courses pour les autres.

Vers un gros turnover dimanche ?

Jeudi soir, il y a un gros influx nerveux qui a été lâché par les Lyonnais et on comprend pourquoi ils auraient aimé une victoire. Passer de la Ligue Europa à la Ligue 1 n’est jamais chose aisée et encore plus dans les conditions actuelles. Les offensifs ont tiré sur la corde et sans Fofana et Nuamah, les munitions sont limitées sur le banc. L’occasion de voir des jeunes comme Enzo Molebe être lancés dans le grand bain contre Auxerre ? Nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, estimaient que "cela pouvait être un bon moment. Autrement, le message envoyé montre qu’on ne compte pas vraiment sur lui."

Avec un seul changement effectué contre Manchester United, Paulo Fonseca n’a pas joué à l’économie. À la manière d’un Pierre Sage après la plupart des matchs européens, le coach portugais va très certainement être amené à remanier en profondeur son onze titulaire dimanche. Avec toujours en tête que l’OL se doit de faire un résultat à Auxerre. Aux habituels remplaçants de montrer que Fonseca peut compter sur eux. Car dans cette dernière ligne droite, le coach aura besoin de tout le monde.