Le prochain déplacement de l’OL s’annonce périlleux en Bourgogne. Alors que l’AJ Auxerre est déjà maintenu, selon son entraîneur, la pression sera différente pour les deux équipes.

Les quatre prochaines rencontres de l’OL s’annoncent cruciales pour son avenir européen. Outre la double confrontation face à Manchester, les hommes de Paulo Fonseca auront fort à faire ces deux prochaines semaines. Deux déplacements compliqués les attendent : le premier à Auxerre (13/04, 20 h 45) et le second, très attendu, à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne (20/04, 20 h 45). Positionné entre les deux rencontres face aux Red Devils, le match face au promu bourguignon semble être piégeux. D’autant plus que les joueurs de Christophe Pélissier pourront aborder cette rencontre avec confiance et sans grande pression.

Vainqueurs de Rennes à l’extérieur le week-end dernier, les coéquipiers de Gaëtan Perrin sont désormais 10ᵉ avec 12 points d’avance sur le barragiste rémois, 16ᵉ. De quoi leur donner de l’air avant de recevoir l’OL. À tel point que Christophe Pélissier a déjà validé le maintien de son club en Ligue 1, même si ce n’est pas encore fait comptablement. "C’est une victoire très importante, car je pense qu’elle valide définitivement le maintien", a déclaré l’ancien technicien lorientais dimanche dernier.

Stopper la bonne série bourguignonne

Contrairement à son déplacement à Strasbourg (2 – 4), l’OL devra cette fois-ci briser une autre bonne dynamique. Les Auxerrois restent en effet sur quatre matchs sans défaite et n’ont encaissé qu’un seul but sur cette même série (1 – 1, face à Nice). Emmenés par Sinaly Diomande, ils avaient tenu en échec les Rhodaniens lors du match aller (2 - 2). Une performance qu'il ne faudra pas réitérer pour les joueurs de Paulo Fonseca, s'ils veulent entretenir l'espoir d'une qualification en Ligue des champions via le championnat.

Les Lyonnais devraient avoir à cœur de confirmer leur solide victoire obtenue face au LOSC samedi (2 – 1). Il faudra tout de même faire avec la fatigue et l’adrénaline accumulées jeudi soir face à Manchester. Les Lyonnais seront par ailleurs diminués. Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé au genou gauche, est forfait pour le reste de la saison. Malick Fofana, toujours blessé au genou, ne devrait revenir que pour le match retour face aux Red Devils jeudi 17 avril.