Bruno Lage, ancien coach de Wolverhampton (Photo by Ian Kington / AFP)

Éphémère coach de Botafogo à la fin de l’année 2023, Bruno Lage a depuis rebondi à Benfica. Néanmoins, le coach portugais a récemment attaqué Eagle Football. La cause ? Le non-respect d’une clause qui aurait dû lui permettre d’être sur le banc de l’OL ou de Crystal Palace.

Décidément, il ne se passe presque pas un jour sans qu’Eagle Football ne soit au cœur de l’actualité footballistique. Malheureusement, ce n’est pas toujours pour les bonnes raisons et ces dernières heures, c’est une attaque en justice qui a mis la holding de John Textor sur le devant de la scène. En effet, Bruno Lage a décidé d’attaquer en justice Eagle Football et réclame près de six millions de dollars pour le non-respect d’une clause dans son contrat au moment de son licenciement de Botafogo. Comme cela avait été avancé en masse à l’époque, l’entraîneur portugais aurait bénéficié d’une clause lui permettant de rebondir à Crystal Palace ou à l’OL, une fois sa mission brésilienne terminée ou suspendue.

Or, Bruno Lage n’a jamais rejoint l’un des deux clubs cités, une fois licencié par Botafogo en décembre 2023. Ce qu’il conteste donc. "Eagle Football a pris connaissance d'une action en justice intentée contre elle, s'est défendu la société dans un communiqué. La plainte porte sur un différend concernant l'interprétation d'un accord entre Eagle et M. Lage. Eagle estime que M. Lage n'a pas droit contractuellement aux sommes réclamées en son nom. En conséquence, Eagle se défendra vigoureusement contre cette plainte et cherchera à récupérer les frais qu'elle aura engagés auprès de M. Lage."

15 matchs dirigés avec Botafogo

Éphémère entraîneur de Botafogo durant le deuxième semestre 2023, Bruno Lage avait, semble-t-il, profité de l’intérêt du club brésilien et de la multipropriété d’Eagle Football pour chercher à se placer de nouveau sur le Vieux Continent avec l’OL ou Crystal Palace. Malgré l’entame de saison catastrophique des Lyonnais et son nom qui revenait avec insistance, Lage n’a pas rejoint la capitale des Gaules, John Textor étant échaudé par les méthodes de l’actuel coach de Benfica.

Au soir d’une défaite, il avait posé sa démission sur la table en conférence de presse et Eagle Football compte bien appuyer sur ce point pour se défendre d’une parole non-tenue. "Il avait lui-même annoncé qu'il faudrait le licencier, alors qu'il quittait une conférence de presse en direct après le match de Botafogo contre son plus grand rival, lors d'un match crucial de la Serie A du Championnat brésilien 2023. Son propre renoncement à son poste de direction constituait une violation manifeste de son accord, et Eagle Football reste surpris qu'il qualifie son départ de rupture unilatérale."