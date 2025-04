Au lendemain du nul entre l’OL et Manchester United, des vidéos de supporters mancuniens gazés par la police font le tour des réseaux. Le club anglais aurait décidé d’ouvrir une enquête interne avant d’aller plus loin.

Ils étaient 2 800 à avoir pris place dans le parcage visiteurs du Parc OL. Toutefois, ils sont loin d’avoir donné de la voix. Est-ce l’ambiance au sein du stade de Décines qui a empêché de les entendre ? En tout cas, les supporters de Manchester United sont loin d’avoir réduit au silence leurs homologues lyonnais jeudi soir (2-2). Ils ont logiquement exulté au moment des buts de Yoro et Zirkee, mais ce fut plutôt calme à côté. Finalement, l’après-match a avant tout fait parler des supporters de Manchester United et pas forcément pour de bonnes raisons. Plusieurs d’entre eux se sont plaints d’avoir été les victimes de gaz lacrymogènes utilisés par la police française présente sur place. Cette dernière aurait fait usage de ce procédé pour contenir les Mancuniens qui tentaient de quitter le parcage.

Récolte de témoignages et vidéos

Il leur avait pourtant été demandé, en cours de match sur un message publié sur l’écran géant, de rester à leur place au coup de sifflet final. Les associations de supporters de MU ont dénoncé un comportement violent de la police française et d’après la presse anglaise, le club aurait décidé d’ouvrir une enquête interne pour faire la lumière sur ces incidents. ManU récolterait désormais les témoignages et les images vidéos pour savoir s’il y a eu faute des forces de l’ordre et si cette enquête peut aller plus loin.