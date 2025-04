Jordan Veretout (OL) et Lenny Yoro -Manchester United) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Ayant accroché un nul malgré sa large domination, l’OL reste en vie dans le quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United. Néanmoins, concéder le nul à l’aller n’est jamais source d’optimisme au sein du club lyonnais.

Il y a eu la satisfaction de ne pas avoir perdu et la frustration de ne pas avoir fait un très joli coup jeudi soir au Parc OL. À l’issue de la mi-temps dans la double confrontation entre l’OL et Manchester United, deux sentiments se mêlaient chez les joueurs lyonnais. Ne pas avoir réussi à concrétiser cette large domination par une victoire et le sentiment d’être passés à une minute d’un vrai échec avec une défaite 2-1. Heureusement, Rayan Cherki a maintenu l’espoir avec ce but à la dernière seconde et ce 2-2 qui laisse encore toutes ses chances à la formation rhodanienne. Le schéma sera d’ailleurs simple jeudi prochain à Old Trafford. Il faudra simplement gagner pour être assuré de voir le dernier carré de la Ligue Europa.

Trois précédents, trois éliminations

Plus facile à dire qu’à faire, même s’il y a bien moins à se remuer les méninges qu’avec une défaite 2-1 comme cela était le cas jusqu’à la 94e minute. Néanmoins, concéder le nul à l’aller n’est jamais signe de qualification pour l’OL. Il y a dix-sept ans, pour la dernière confrontation avec le club mancunien, les hommes d’Alain Perrin n’avaient pas réussi à prendre le meilleur sur ManU à Old Trafford (1-0) après le 1-1 à Gerland. Ce fut aussi le cas contre le FC Barcelone en 2019 et bien plus récemment contre West Ham, lors de la dernière campagne européenne en 2022 (1-1, 0-3). Jeudi, les joueurs de Paulo Fonseca voudront briser le signe indien.