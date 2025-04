Melchie Dumornay et Eugénie Le Sommer (OL) en lice pour le titre de joueuse de mars (@FFF)

Impliquées dans cinq buts à l’OL en mars, Eugénie Le Sommer et Melchie Dumornay sont nommées pour le titre de joueuses du mois. Les deux Lyonnaises sont en concurrence avec Korbin Albert (PSG).

Une première place au classement verrouillée, une attaque de feu et une défense imperméable. Pourtant, depuis le début de la saison, l’OL féminin est loin de truster les récompenses individuelles en Première Ligue. Si Lindsey Horan (désormais Heaps) avait raflé le premier trophée de joueuse du mois cette saison en championnat, les cinq autres récompenses ont échappé aux Lyonnaises, depuis. Ce n’est pas faute d’avoir eu des prétendantes, mais les votes ont avant tout plébiscité des joueuses du Paris FC (Clara Matéo par deux fois, Kessya Bussy) puis Sakina Karchaoui en février. Le mois de mars sera-t-il le bon pour les Fenottes ? Avec deux représentantes, les chances d’y parvenir augmentent forcément, même si Korbin Albert espère bien jouer les trouble-fêtes face à Eugénie Le Sommer et Melchie Dumornay.

Dumornay co-meilleure buteuse du championnat

Toutefois, on ne voit pas comment le titre de meilleure joueuse de mars pourrait échapper à l’une des deux attaquantes de l’OL. Même si elle n’est plus une titulaire en puissance, Le Sommer s’est illustrée avec quatre buts et une passe en quatre matchs disputés sur le mois écoulé. De belles statistiques pour celle qui a franchi le cap de 200 sélections avec les Bleues. Néanmoins, elle aura fort à faire avec sa coéquipière Melchie Dumornay. Auteur de trois buts qui lui ont permis de recoller à Matéo en tête des buteuses, l’Haïtienne y a ajouté deux passes décisives. De quoi revenir à une longueur de Gaëtane Thiney, qu’elle croisera ce samedi soir (21h), à l’occasion d’OL - Paris FC.