Rayan Cherki buteur lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

En offrant le nul à l’OL, Rayan Cherki a délivré tout un stade contre Manchester United. Le joueur offensif en a profité pour inscrire le 1000e but lyonnais sur la scène européenne, équipe masculine et féminine confondues.

Il n’a finalement inscrit qu’un but de l’égalisation, mais il a été célébré comme celui d’une victoire. Il faut dire qu’en trompant André Onana d’un piqué extérieur du gauche, Rayan Cherki a enlevé une belle épine du pied de l’OL. Plutôt que de courir derrière le score jeudi prochain à Old Trafford, la formation lyonnaise n’aura qu’un objectif après ce nul 2-2 : repartir vainqueur de Manchester pour être certain d’être dans le dernier carré de la Ligue Europa. Paulo Fonseca espère que son joueur offensif aura la meilleure inspiration que lors de cette fameuse 95e minute au Parc OL pour faire tomber les Red Devils.

Lucien Cossou, premier buteur lyonnais en 1959

Ce but, d’une importance capitale dans la double confrontation avec Manchester United, a aussi permis à l’OL de passer un cap symbolique sur la scène européenne. Après deux saisons d’absence, le club rhodanien a enfin atteint la barre de mille buts inscrits grâce à Rayan Cherki. Cela prend évidemment en compte les parcours de l’équipe masculine, mais aussi celle des féminines. Le 1er but remonte à janvier 1959 avec Lucien Cossou contre l’Inter Milan lors de la Coupe des villes de foires. Le cap des 900 avait lui été franchi à l’occasion de la finale de la Ligue des champions féminine avec le missile d’Amandine Henry contre le FC Barcelone en 2022.