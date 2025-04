Auteur de deux erreurs sur les deux buts de l’OL face à Manchester United (2-2), le portier André Onana est épinglé ce vendredi par la presse anglaise.

"Deux gaffes si coûteuses pour United", "Ohnana", "deux terribles erreurs", "Onana drama"… La presse anglaise est unanime ce vendredi 11 avril et se paie le gardien de Manchester United André Onana. C’était une semaine bien mouvementée pour l’ancien gardien de l’Ajax. Tout a commencé par une déclaration parue dans la presse lundi. Onana avait assuré que les Mancuniens était "bien meilleur que Lyon". Il s’était attiré les foudres de l’ancien joueur des Red Devils, Nemanja Matic. Le milieu de terrain lyonnais lui avait répondu en l’associant au "pire gardien de l’histoire de Manchester United". Le Camerounais avait alors jeté de l’huile sur le feu en déclarant que lui "avait au moins soulevé un trophée avec le club".

Pas de surprise. Dès son arrivée au Parc OL ce jeudi soir, André Onana a été conspué par le Virage nord lors de la reconnaissance pelouse. Durant toute la rencontre, l’ensemble du stade le sifflait dès qu’il touchait le ballon. Le portier a bouclé sa prestation par deux bourdes qui ont permis aux Rhodaniens d’accrocher le match nul (2-2) en quart de finale aller de Ligue Europa.

Fautif sur les deux buts

Alors que le rythme de la rencontre était faible, l’ouverture du score de Thiago Almada est un peu venue de nulle part (25ᵉ). Buteur sur coup franc direct, l’Argentin a vu son ballon se loger dans le petit filet gauche d’Onana. Surpris que personne ne touche le ballon, le Camerounais a mis du temps à se coucher pour intervenir. Il n’a ensuite pu que constater les dégâts (1-0). En toute fin de match, Joshua Zirkzee avait permis aux siens de reprendre l’avantage (88ᵉ). On voyait alors mal comment les Lyonnais pouvaient revenir dans la rencontre. Pourtant, une dernière action collective de l'OL est venue ternir un peu plus la performance du footballeur de 29 ans. Coupable d’avoir repoussé une frappe puissante de Georges Mikautadze, il a vu Rayan Cherki débouler devant lui et lui adresser un petit piqué sur lequel il n’a rien pu faire (2-2).

Après la rencontre, son entraîneur Ruben Amorim a souhaité prendre sa défense. Le technicien portugais a assuré qu’il avait "fait plus d’erreurs que lui" durant cette saison. Malgré tout, les coéquipiers de Corentin Tolisso auront en tête que le numéro 24 de la formation britannique n’est pas très en confiance. Un facteur déterminant avant d’aborder le match retour à Old Trafford la semaine prochaine (17/04, 21 heures).