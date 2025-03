Thiago Almada enfin décisif avec l’OL

Arrivé à l’OL à la mi-janvier, Thiago Almada attendait encore de se montrer décisif. Contre Nice, il a offert deux offrandes à Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

Lundi soir, dans "Tant qu’il y aura des Gones", il a été question pendant de longues minutes de la relation entre Rayan Cherki et Thiago Almada, ainsi que du système qui serait le plus adapté pour les voir réussir ensemble. Car il y a très clairement quelque chose d’intéressant dans cette relation et Paulo Fonseca va devoir trouver la meilleure formule pour qu’elle fonctionne. Cela pourrait permettre à l’OL de performer jusqu’à la fin de la saison et pourquoi pas atteindre ses objectifs en Ligue 1 et en Ligue Europa. En attendant de trouver la formule magique, Thiago Almada continue petit à petit de monter en régime, même s’il n’est pas encore forcément un titulaire en puissance.

Le début d'un déclic ?

À la vue des prestations de l’Argentin, cela ne devrait plus être qu’une question de temps. Car après avoir montré de belles aptitudes lors de ses différentes rentrées à son arrivée, Thiago Almada est désormais libéré d’un point : celui d’être enfin décisif pour l’OL. Dimanche, dans la victoire (0-2), le numéro 23 lyonnais a parfaitement lancé Rayan Cherki pour l’ouverture du score rhodanienne. Il a remis ça cinq minutes plus tard même si la passe part d’un peu plus loin et qu’Ernest Nuamah est allé faire son but tout seul. Néanmoins, cela fait quand même deux passes décisives pour Almada et le déclic attendu ?