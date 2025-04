OL féminin : Wendie Renard forfait, pas de 500e contre le Paris FC

Elle devait disputer son 500e match avec l'OL contre le Paris FC samedi. Finalement, Wendie Renard doit déclarer forfait pour la rencontre, comme Ada Hegerberg.

Voilà une fête gâchée, et surtout, dommageable pour l'OL féminin à quelques jours de se déplacer à Londres pour défier Arsenal (19 avril). Comme on pouvait le pressentir, et alors que le bruit de son forfait courait dès jeudi à Décines, Wendie Renard doit se résoudre à ne pas jouer samedi contre le Paris FC. Pourtant, ce devait être une affiche très particulière dans l'histoire de la mythique capitaine rhodanienne.

Lors de la réception du club francilien, elle devait disputer son 500e match avec les Fenottes, elle qui est arrivée 2006 à l'Olympique lyonnais. Mais en raison de sa blessure au pied en début, elle n'est visiblement pas en mesure de tenir sa place. Son absence avec les Bleues lors de la trêve internationale était déjà un indice. Les festivités programmées à ce sujet sont donc reportées.

Du beau monde malgré tout

Outre Wendie Renard, Ada Hegerberg, qui n'a pas non plus joué avec sa sélection, est indisponible pour ce choc. Ce sont les deux principales absences dans le groupe de 23 éléments convoqué par Joe Montemurro.

Déjà assuré de la première place, l'OL pourra s'appuyer sur ses cadres, dont Christiane Endler, Vanessa Gilles, Selma Bacha, Lindsey Heaps, Melchie Dumornay ou encore Kadidiatou Diani. L'attaquante, victime d'une commotion cérébrale avec l'équipe de France, est bien présente. Néanmoins, il est probable que l'on assiste à du roulement en vue de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre les Anglaises.

Le groupe de l'OL face au Paris FC : Benkarth, Belhadj, Endler – Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Nelhage, Sombath, Svava, Tarciane – Benyahia, Däbritz, Damaris, Dumornay, Heaps (ex-Horan), Majri, Marozsan, Van de Donk – Becho, Chawinga, Diani, Le Sommer