Jordan Veretout (OL) et Lenny Yoro -Manchester United) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Pour son retour en France, Leny Yoro s’est montré solide défensivement avec Manchester United et buteur face à l’OL (2-2). Le jeune défenseur central s’attend à une prestation offensive similaire des Lyonnais au retour.

Ce jeudi soir, l’OL s’en est sorti avec un match nul face à Manchester United (2-2) pour le quart de finale aller de Ligue Europa. Pourtant, le scénario n'a pas toujours tourné en faveur des Lyonnais. Égalisation avant le retour aux vestiaires, manque d’efficacité en seconde période... L’ancien Lillois Leny Yoro est venu perturber la belle soirée à Décines. Buteur égalisateur (45e+5), il s’est montré solide durant toute la rencontre et enchaîne les belles performances depuis son retour de blessure.

Une première réalisation avec son club qui ne lui a tout de même pas permis de revenir à Manchester avec l’avantage. Le Mancunien conçoit tout de même que le résultat nul était logique. "On a fait une bonne rencontre, eux aussi. Ce fut très serré. On peut éviter de concéder ce but à la fin, mais être à égalité avant le match retour à Old Trafford, c’est une bonne chose pour nous". Néanmoins, l’avantage psychologique semble être davantage du côté rhodanien. L’égalisation de Rayan Cherki (90e+5) en fin de partie avait le goût d’un but victorieux. De quoi galvaniser l'OL la semaine prochaine ?

Yoro savait que les attaquants de l'OL allaient "beaucoup décrocher"

Sur le plan tactique, l'OL a cruellement manqué de profondeur, comme cela était prévu. Les multiples courses à haute intensité de Corentin Tolisso ont pu apporter offensivement, mais avec certaines limites. De leur côté, Rayan Cherki et Georges Mikautadze ont eu naturellement tendance à se recentrer en quittant leurs ailes respectives. Surtout, la vitesse n'est pas leur plus gros point fort. L’absence des deux seuls joueurs capables d’attaquer les espaces dans le dos de l'arrière-garde, Ernest Nuamah et Malick Fofana, s’est donc fait ressentir.

De quoi impacter la manière de défendre de Leny Yoro. Le footballeur de 19 ans a compris que ses vis-à-vis allaient "beaucoup décrocher". "Ils sont très libres devant dans leurs mouvements", ajoute-t-il. Une liberté parfois payante qui n’a tout de même pas comblé le manque de vitesse en situations de contre-attaques.

Le possible retour de Fofana, clé de la qualification ?

Un constat qui devrait être similaire au retour, jeudi prochain, comme l’affirme le numéro 15 de "Man U". "On sait à peu près ce qu’ils vont faire". En effet, Nuamah est victime d’une rupture du ligament croisé et sera absent. Le Belge Fofana devrait être sur le retour, mais ne pourra certainement pas être titulaire. S’il entre en jeu, il sera chargé de faire trembler la défense des Red Devils en apportant du changement dans l’animation offensive lyonnaise.