La double confrontation contre Manchester United est dans les têtes de beaucoup. Mais avant d'aller à Old Trafford, c'est à l'Abbé-Deschamps que l'OL devra se montrer costaud ce dimanche (20h45).

Au niveau international, les deux stades n'ont bien évidemment pas la même résonance. Pourtant, ces derniers temps, il n'est pas certain que l'ambiance soit meilleure à Old Trafford plutôt qu'à l'Abbé-Deschamps. Deux salles, deux ambiances, que l'OL va goûter ce dimanche (20h45), puis jeudi lors du quart de finale retour de Ligue Europa en Angleterre. Mais avant de mettre un pied dans le "Théâtre des Rêves", les coéquipiers de Lucas Perri aimeraient dompter le "chaudron" bourguignon que beaucoup ont eu du mal à appréhender.

Car comme le rappelait justement Paulo Fonseca samedi, de nombreuses formations visant l'Europe ont laissé des plumes chez l'AJA. "On a vu les résultats d'Auxerre à la maison, ils sont fantastiques. Ils ont remporté quasiment tous les points à domicile", faisait-il observer. Dans l'ordre, Nice, le PSG, Lille et Marseille ont chuté ou ont fait match nul dans l'Yonne cette saison.

Deux membres du top 7, sur six, ont gagné à Auxerre

L'Olympique lyonnais aimerait lui s'inspirer de Monaco et de Strasbourg, qui ont su l'emporter dans l'antre du groupe de Christophe Pélissier. Un effectif sans aucun nom très clinquant, mais avec d'excellents footballeurs et du talent, à l'image d'un Gaëtan Perrin. "C'est une équipe de qualité qui défend et contre-attaque très bien. Ils ont une bonne organisation", relevait l'entraineur rhodanien.

Les partenaires de Clinton Mata sont donc prévenus, ce voyage sera loin d'être une sinécure, même si la double confrontation face aux Red Devils est forcément dans le paysage. L'égalisation arrachée par Rayan Cherki à la dernière seconde jeudi peut d'ailleurs être un bon moteur pour la suite. "Oui, ça nous a donné de la force, je pense. C'était une partie très difficile sur beaucoup d'aspect. Mais à présent, je ne veux plus y penser, demain (ce dimanche), nous aurons un duel tout aussi complexe et important", a martelé Fonseca.

Et il a raison. Avec encore deux confrontations directes lors de cette 29e journée, la Ligue 1 est passée maître dans l'art du suspense. Non pas pour la première place, mais pour toutes les autres, notamment celles offrant un billet européen pour 2025-2026. L'OL, aujourd'hui 7e, peut remonter jusqu'à la 4e place.

Jongler avec les absences pour l'OL, notamment offensives

Afin de profiter du partage des points entre Strasbourgeois et Niçois, et du revers marseillais contre l'ASM, les Rhodaniens doivent gagner. Une chose loin d'être acquise puisqu'il faudra, entre autres, composer avec un effectif amoindri, malgré le retour de Tanner Tessmann. "Nous avons besoin de tout le monde en ce moment. Nous devons nous adapter aux joueurs que nous avons et faire en sorte que ce qui ont joué contre Manchester récupèrent bien. Je ferai probablement quelques modifications, a confié le Portugais. Offensivement, ce n'est pas possible de changer, car nous n'avons pas de solutions en ce moment."

"La récupération", ce sera le maître-mot des prochains jours à Décines. On se demande donc pourquoi le club n'a pas fait valoir son parcours en Ligue Europa pour glaner un peu de repos ce week-end. Réponse claire de Paulo Fonseca. "Nous avons deux jours pour préparer le match, pour nous, c'est la même chose. Jouer après, ce sera une période durant laquelle les joueurs seront plus fatigués. Je préfère continuer à jouer comme on le fait, a-t-il clamé. Nous sommes habitués à avoir ces séquences de plusieurs rencontres. On a étudié cette possibilité, mais on a préféré faire ce choix."

L'avenir nous dira si c'était la bonne décision. En attendant, l'Olympique lyonnais a encore une opportunité de frapper un joli coup dans la course au podium. Il a la possibilité de réintégrer le top 4 pour la première fois depuis très longtemps. Après une occasion énorme gâchée à Strasbourg (4-2), il avait saisi la deuxième chance contre Lille (2-1). A lui de démontrer qu'il a les armes pour lutter sur deux tableaux à la fois.