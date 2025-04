Avant de recevoir l’OL, Auxerre est sur une bonne dynamique

Quasiment assuré de rester en Ligue 1 la saison prochaine, l’AJ Auxerre va profiter de cette fin de saison pour prendre du plaisir et poursuivre sa belle série face à l’OL.

Entre l’OL et Auxerre, les objectifs sont bien différents dans cette fin de saison. À six journées de la fin, la formation lyonnaise s’est relancée dans la course à la Ligue des champions, après sa victoire contre Lille le week-end dernier. Ce dimanche (20h45), les hommes de Paulo Fonseca ont encore une belle opportunité de remonter au classement, avec la perspective d’être sur le podium au soir de la 29e journée de Ligue 1. Cela dépendra des résultats des confrontations directes entre Monaco et Marseille ainsi que du déplacement de Nice à Strasbourg ce samedi. Il faudra surtout faire le travail du côté lyonnais en ramenant les trois points de l’Yonne. Sur le papier, rien d’insurmontable, mais les conditions de ce déplacement font que l’AJA a plus qu’une carte à jouer à l’Abbé Deschamps.

Seuls le PSG et Strasbourg font mieux depuis début mars

Entre un OL fatigué de son match contre Manchester United et qui peut penser au retour et une dynamique plus que positive, les joueurs de Christophe Pélissier ont plus que leurs chances. C’est l’esprit décontracté par un maintien quasiment acquis qu’ils vont recevoir l’OL à la maison. Pas de pression donc et l’envie de poursuivre leur bonne série. Actuellement dixième avec onze points d’avance sur le barragiste qu’est Le Havre, l’AJA n’a plus perdu depuis quatre matchs. Sur une dynamique de trois victoires et un nul depuis le revers contre Strasbourg début mars, le club auxerrois fait jeu égal avec Brest et n’est devancé que par le PSG et la formation alsacienne sur cette période. Méfiance donc à l’OL.