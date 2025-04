Auxerre - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Rayan Cherki lors d’Auxerre – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avant match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre AJ Auxerre - OL comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Avant-match

L’OL se replonge dans la Ligue 1. Après avoir vécu de belles émotions jeudi, les coéquipiers de Corentin Tolisso retrouvent le championnat, quelques jours après le duel contre Manchester United (2-2). Le déplacement dans l’Yonne pour affronter l’AJ Auxerre s’avère tout aussi important. En effet, en cas de victoire, les Lyonnais prendraient trois points précieux dans la course à la Ligue des champions. Ils remonteraient à la 4e place, profitant du nul de Strasbourg face à Nice (2-2). En face, une équipe icaunaise en pleine bourre se présentera face à eux. L’AJA, c’est quatre victoires, un nul et une défaite sur ses six derniers matchs.

De quoi donner du fil à retordre aux Rhodaniens et plus particulièrement au secteur offensif. Les hommes de Christophe Pélissier n’ont en effet concédé que deux buts sur cette même série. Avec la fatigue accumulée, la forme auxerroise et les absences importantes, ce déplacement ressemble à un vrai piège pour l'OL.

L’OL pourra tout de même compter sur le retour de Tanner Tessman. Absent pour raisons personnelles face aux Red Devils, l’Américain pourrait même retrouver sa place dans le onze aux côtés de Nemanja Matic, laissé au repos face au Red Devils. Corentin Tolisso aura certainement besoin de souffler. Offensivement, Paulo Fonseca sera toujours privé d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana. Le retour de l’ailier belge devrait avoir lieu à Old Trafford jeudi prochain. Il faudra donc de nouveau compter sur les mêmes joueurs que jeudi soir concernant la ligne d’attaque lyonnaise.

Alexandre Lacazette pourrait retrouver une place de titulaire puisqu’il a également été laissé sur le banc jeudi soir. Reste à savoir si le technicien portugais s'appuiera quelques minutes un petit nouveau, Alejandro Gomes Rodriguez. En l'absence d'Enzo Molebe, il sera l'une des rares possibilités offensives de l'effectif ?

À quelle heure se joue AJ Auxerre – OL ?

Le club n’a pas souhaité le report de sa rencontre entre les deux confrontations de son quart de finale de coupe d’Europe, contrairement au PSG. En revanche, les demandes de Matthieu Louis-Jean ont été entendues. Les Rhodaniens ont obtenu la possibilité de jouer à 20h45 et non 15 heures. Les Lyonnais affronteront donc l’AJ Auxerre ce dimanche 13 avril à 20h45 à l’Abbé Deschamps. Stéphanie Frappart sera au sifflet de cette rencontre.

Sur quelle chaîne voir AJ Auxerre – OL ?

La plateforme DAZN a obtenu juste avant le début de la saison la diffusion de 8 matchs sur 9 pour chaque week-end de Ligue 1. L'affiche du dimanche soir en fait partie. La rencontre entre l’AJA et l’OL sera donc à suivre exclusivement sur DAZN.

