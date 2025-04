Distancé depuis plusieurs semaines de la course à l’Europe en championnat, Manchester United n’a pas existé dimanche contre Newcastle. Ruben Amorim a assuré "se foutre des critiques" et ne se concentrer uniquement sur la venue de l’OL, jeudi.

Un match reste un match et après le nul concédé à la dernière minute contre l’OL, Manchester United espérait certainement retrouver de la confiance avant le match retour. Avec Newcastle comme adversaire dimanche, les Red Devils sont tombés sur un gros morceau et continuent leur descente en Premier League. Sèchement battus 4-1, ils pointent désormais à la 14e place du championnat. Mais plus que le résultat, le visage affiché à St James Park a laissé à désirer et a donné lieu à des critiques. Néanmoins, cela ne semble pas toucher Ruben Amorim, qui avait fait le choix de changer six joueurs par rapport au quart aller contre l’OL. "Concentrons-nous sur jeudi. Toutes les erreurs qu'on a faites aujourd'hui (dimanche), on ne peut pas les faire jeudi."

"On peut aller en Ligue des champions avec cette Ligue Europa"

Dans l’ordre des priorités, la réception de l’OL à Old Trafford a, à coup sûr, pris place tout en haut de la liste quand il a fallu choisir avec Newcastle. Distancé depuis longtemps de la course à l’Europe en Premier League, Manchester United sait qu’il ne lui reste plus qu’un moyen pour retrouver la Ligue des champions : éliminer l’OL jeudi et aller jusqu’au bout en soulevant le trophée le 21 mai prochain à Bilbao. Le chemin est encore long, mais Ruben Amorim n’est pas dupe pour tenter de sauver cette saison. "Jeudi est vraiment important donc je me fous de ce que les gens disent. On a une chance d'aller en Ligue des champions (en remportant la Ligue Europa), même si ce sera très difficile. On doit se concentrer là-dessus." L'OL est prévenu, ManU joue sa saison sur les quatre-vingt-dix prochaines minutes ou plus.