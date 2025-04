Dans les rangs d’Auxerre, la supériorité de l’OL n’a fait aucun doute dimanche soir. Néanmoins, Jubal, le capitaine auxerrois, regrettait que le match se soit débloqué sur une situation litigieuse.

Du côté de Lassine Sinayoko, buteur d'un minime espoir, il n'y avait pas de déception "parce qu'ils étaient meilleurs que nous en face. On s'est battu avec nos armes." Néanmoins, le buteur concède qu'Auxerre aurait "pu faire des choses mieux, mais ils étaient meilleurs que nous, donc il n'y a rien dire." À l'image de Christophe Pélissier, les joueurs de l'AJA ont avoué sans crainte que l'OL avait livré une partition non pas parfaite, mais de haut niveau pour ne laisser aucune chance au promu. Ce dernier a pourtant eu quelques situations et a même réussi à revenir à 2-1 à une grosse dizaine de minutes de la fin. Seulement, la marche semblait trop haute malgré pour les Auxerrois.

"L'arbitre n'a rien voulu entendre"

Cependant, si la supériorité lyonnaise n'a souffert d'aucune contestation, dans les rangs bourguignons, l'ouverture du score reste un peu en travers de la gorge. La sortie de Donovan Leon sur Georges Mikautadze a logiquement entraîné le penalty transformé par le Géorgien. Mais, au départ de cette action, Auxerre a réclamé une sortie de balle sur un contrôle raté de Saël Kumbedi.

Stéphanie Frappart a laissé jouer et la VAR n'est pas habilitée à revenir sur ce genre de cas, ce qu'a regretté Jubal, le capitaine de l'AJA après la rencontre. "On concède une occasion en transition rapide, on ne gère pas la profondeur et voilà, le match s'est débloqué comme ça. Je pense que le ballon est sorti juste avant, j'ai parlé avec elle (l'arbitre) mais elle ne voulait rien entendre. Je pense que la VAR pouvait intervenir, mais bon, c'est comme ça." Auxerre n'a pas réussi à vraiment s'en relever "même si on a cherché à revenir". En vain...