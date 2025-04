Buteur et passeur face à Auxerre (1-3), Georges Mikautadze fut déterminant lors du succès lyonnais. Une prestation collective que le Géorgien a appréciée.

De cette affiche à Auxerre (1-3), nous pouvons ressortir plusieurs grandes individualités. Parmi elles, Georges Mikautadze tient une très bonne place. Tout d'abord buteur sur un penalty qu'il a provoqué pour ouvrir le score, il a ensuite délivré sa formation en donnant la troisième réalisation à Alexandre Lacazette. L'ancien Messin avec donc le sourire au moment de revenir sur cette rencontre dans l'Yonne.

D'abord sur le plan collectif. "C'est ce que le coach nous apprend. On le pratique à l'entraînement et là, on a réussi à bien le reproduire en match, a-t-il applaudi au micro de DAZN. Je pense que c'est une de nos prestations les plus abouties."

Lacazette lui laisse le penalty, il le lui rend bien

Le déclic lors de cette partie est donc venu sur un penalty. Et l'information est qu'il a pu saisir sa chance, alors que Lacazette était sur le terrain. "Alex reste le premier tireur. Mais on se regarde, on échange pour savoir qui va le frapper. Là, il me l'a laissé, a-t-il confié. Merci à lui, et je lui ai rendu la pareille en lui offrant une passe décisive. J'étais content de cette action."

Rassurant sur son état physique, alors qu'on l'a vu sortir en grimaçant dans le temps additionnel - "C'est un petit coup à l'épaule, mais rien de grave" - Mikautadze est revenu sur son placement à gauche de l'attaque. "Au début, il y a l'adaptation aux nouveaux partenaires. Jouer sur un côté, ce n'est pas forcément mon truc, mais j'essaie d'apporter ce que je sais faire offensive, et d'aider l'équipe défensivement aussi, a-t-il glissé. Je me sens de mieux en mieux."