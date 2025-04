Malgré la fatigue, l’OL a tardé à faire tourner à Auxerre

Avec cinq changements au coup d’envoi, le staff de l’OL avait changé près de la moitié des joueurs par rapport à Manchester United. Néanmoins, le turnover en cours de match a été tardif.

Dans son enchaînement de trois matchs en sept jours, l’OL avait choisi de partir au vert samedi soir pour préparer au mieux le déplacement à Auxerre. Une volonté de dernière minute de Paulo Fonseca afin de gérer au mieux les temps de récupération et de soins des uns et des autres. La stratégie a été plutôt gagnante avec la victoire 3-1 sur la pelouse de l’Abbé Deschamps dimanche soir. Ce quinzième succès de la saison, Paulo Fonseca et son staff avaient décidé de le construire en faisant tourner au coup d’envoi. Par rapport au onze initial contre Manchester United, trois jours plus tôt, l’entraîneur portugais en avait presque changé la moitié. Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car, Abner, Nemanja Matic et Alexandre Lacazette ont profité de ce turnover pour engranger des minutes et se mettre plutôt en évidence contre l’AJA.

"Avec un 3e but plus tôt, on aurait eu plus de confort"

Avec des munitions plutôt limitées offensivement, le trio Cherki - Mikautadze - Almada a enchaîné. Néanmoins, en menant 2-0 à l’heure de jeu, les supporters auraient pu espérer voir certains de ces éléments souffler en vue du quart retour à Old Trafford, jeudi soir (21h). Il n’en a rien été, car les premiers changements ont eu lieu à la 86e minute. Un triple changement avec les sorties de Cherki, Matic, Almada, avant que Mikautadze ne les imite quelques minutes plus tard.

Pourquoi une telle attente ? Interrogé par plusieurs confrères après la rencontre, Jorge Maciel a concédé qu’il aurait "aimé marquer un troisième but plus tôt. On aurait pu le faire deux ou trois fois, on aurait eu plus de confort pour faire tourner. Après, on respecte la compétition et les adversaires, on ne fait pas e changements pour les matchs suivants. À Manchester, tout le monde sera prêt à jouer." Fort heureusement, ce déplacement dans l’Yonne n’a pas fait de casse et l’OL pourrait en plus retrouver Malick Fofana en Angleterre.