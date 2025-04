Séduisant dans le jeu, l’OL "ne doit pas se trahir", pour Maciel

Auteur d’une prestation aboutie contre Auxerre, l’OL a réussi à mêler contrôle et efficacité. La patte de Paulo Fonseca commence à se voir de plus en plus et Jorge Maciel souhaite voir de la continuité dans cette évolution.

Il régnait un sentiment de contrôle dimanche soir au stade de l’Abbé Deschamps. Il y a certes eu ce but encaissé et l’espoir revenu à l’AJA grâce à Sinayoko à treize minutes de la fin, mais pendant 90 minutes, l’OL a donné l’impression d’une équipe qui savait ce qu’elle faisait et quand elle le faisait. Sous Pierre Sage, les supporters lyonnais avaient retrouvé le plaisir de regarder des matchs de leur club favori. Avec Paulo Fonseca, il y a la continuité du travail fait par son prédécesseur, à laquelle le coach portugais y a ajouté une vraie maîtrise. Ce qui a été observé dimanche en Bourgogne (1-3) est plus ou moins ce à quoi souhaitait tendre Sage durant son mandat.

Il y avait eu quelques brides avec le natif de Lons-le-Saunier, notamment en fin d’année dernière, mais depuis quelques semaines, l’OL semble sûr de sa force collective. Avec ses qualités et ses défauts. Mais cette équipe ne compte pas se renier et ce n’est pas la volonté du staff. Une nouvelle fois présent sur le banc pour remplacer Fonseca, Jorge Maciel a salué l’évolution tactique et technique des joueurs. "Ce (dimanche) soir, on est venu dans un stade difficile où pas grand monde n’avait gagné et encore moins de la façon qu’on a fait, en jouant au foot de la façon qu’on aime, agressif sans ballon et c’est ça qu’on doit faire. Notre jeu, c’est ce qui a fait mal à Manchester jeudi. C’est ça qui a fait mal à Auxerre aujourd’hui. On ne doit pas se trahir nous-mêmes. Il faut qu’on garde cette identité."

"On a su garder la lucidité et l'efficacité pour gagner"

Les ressorties de balle sont désormais plus propres, même si elles peuvent encore donner quelques sueurs froides, les circuits de passes connus sur le bout des doigts et cela donne une vraie partition comme celle observée à Auxerre. Entre attaques placées et transitions rapides malgré l’absence d’ailiers de profondeur, l’OL arrive à surprendre.

Et quand le chemin du but n’a pas réussi à s’ouvrir en première mi-temps, les Lyonnais ne sont pas tombés dans le doute comme cela avait pu être le cas à Strasbourg, deux semaines plus tôt. "On a été très concentré jusqu’à la fin, on a gardé le chemin pour aller chercher ce qu’on voulait, savourait l’entraîneur adjoint après le match. On a fait deux mi-temps très intéressantes, contre une équipe, très forte en transition, et qui nous a mis aussi parfois en difficulté. Mais dans une semaine, qui est excitante pour nous, on a su garder la lucidité et l’efficacité pour gagner ce match."

Autant d’ingrédients qui permettent d’espérer une nouvelle semaine placée sous le signe de la joie dans la capitale des Gaules.