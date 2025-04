Ligue 1 : l’OL se met "à penser à la deuxième place"

Saël Kumbedi, latéral de l’OL (Photo by UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Après sa victoire ce dimanche à Auxerre (1-3), l'OL et ses joueurs rêvent de la Ligue des champions et croient à une deuxième place au classement, d'ici à la fin de saison, selon son attaquant Georges Mikautadze.

"Notre objectif est d'aller chercher cette qualification en Ligue des champions. Il reste quelques matches pour cela et pourquoi pas aller prendre la deuxième place", a déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP, l'attaquant de Lyon Georges Mikautadze après la victoire de l'OL à Auxerre (1-3) dimanche. Avec ce succès à Auxerre, l'Olympique lyonnais a repris la quatrième place à un point de Marseille (3e) et surtout deux longueurs de Monaco (2e). "Nous sommes quatrièmes et nous nous accrochons à notre objectif de nous qualifier pour la Ligue des champions. La fin de saison s'annonce excitante", a également confié le défenseur Saël Kumbedi.

"On travaille bien à l'entraînement et cela se voit en match"

À son avantage pendant les 90 minutes à l'Abbé Deschamps, le latéral savoure "un match maîtrisé, on s'est fait plaisir. On revient avec les trois points et la soirée est belle. Nous avons aussi un match européen contre Manchester dès jeudi", a poursuivi l'arrière droit qui estime que l'OL prend "de la confiance, mais il faut récupérer et rester concentré". Fort de ce succès en Bourgogne, le club lyonnais s'est mis dans les meilleures dispositions avant un autre rendez-vous ô combien important dans quelques jours : un déplacement à Old Trafford pour aller chercher une place dans le dernier carré de Ligue Europa. "Nous avons une rencontre très importante à disputer en Ligue Europa, jeudi. Nous travaillons bien à l'entraînement et ça se reflète en match. C'est l'un de nos matchs les plus aboutis", a ajouté Mikautadze qui croit à une nouvelle semaine positive avec le derby dimanche prochain.