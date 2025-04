En difficulté face à Auxerre dimanche, comme depuis plusieurs semaines, le capitaine de l’OL Alexandre Lacazette a tout de même trouvé le chemin des filets grâce, en partie, à Georges Mikautadze.

C’était certainement l’élément offensif le plus en dedans côté lyonnais dimanche soir, à Auxerre (victoire 3-1). Comme lors des deux dernières rencontres, Alexandre Lacazette a été l'ombre de lui-même. En difficulté devant le but, à l’image de ses deux ratés en première période face à Donovan Léon, le capitaine de l’OL est en perte de confiance et cela se voit. Que ce soit dans le rythme ou encore dans les combinaisons, il manque de plus en plus souvent de lucidité et de clairvoyance dans le jeu. Et même de vice. Après avoir manqué sa sortie dans les pieds du "Général", le portier auxerrois pensait concéder un second penalty durant la deuxième mi-temps, mais Alexandre Lacazette n’est pas tombé.

Il aurait alors pu permettre à son équipe de prendre le large en transformant ce potentiel penalty. Il a fallu qu’il s’en remette à son compère d’attaque Georges Mikautadze pour marquer son 12e but de la saison en Ligue 1. Après un beau travail de Saël Kumbedi, le Géorgien a pu déborder sur le côté gauche et adresser un centre parfait dans les pieds de l’ancien d'Arsenal qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide.

Le capitaine lucide sur sa prestation

Interrogé en fin de rencontre, le capitaine lyonnais a reconnu au micro de DAZN sa méforme du moment. Il s’est également montré reconnaissant envers ses coéquipiers, qui ont globalement été tous performants dimanche à l’Abbé Deschamps et qui lui ont permis de marquer son but. "Je m’en veux de mes deux premiers loupés. Maintenant, grâce à mes coéquipiers, on ne parlera pas mal de moi dans les médias !".

À l’approche de deux rendez-vous qui lui tiendront forcément à cœur (Manchester United - OL et ASSE - OL), Alexandre Lacazette devra élever son niveau de jeu. S’il veut permettre aux Rhodaniens d’atteindre les demi-finales de Ligue Europa, son retour en forme sera même indispensable au vu des limites offensives sur le banc lyonnais.