Pélissier beau joueur après la défaite d’Auxerre contre l’OL (1-3)

Christophe Pélissier lors du match face à l’OL, le vendredi 4 mars 2022 (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Plutôt satisfait du visage montré par Auxerre dimanche soir, Christophe Pélissier a été beau joueur. Le coach bourguignon a mis en avant la supériorité de l’OL pendant 90 minutes.

En voyant Lassine Sinayoko envoyer un missile dans la lucarne de Lucas Perri, les plus de 17 000 spectateurs présents à l'Abbé Deschamps ont recommencé à y croire. Face à la domination de l'OL, Auxerre a longtemps tenu avant de craquer au retour des vestiaires. Pourtant, malgré un break d'avance pour les Lyonnais, la réduction du score de l'AJA à un peu plus de dix minutes de la fin aurait pu faire douter le club rhodanien.

Ce ne fut pas le cas, car, presque dans la foulée, Georges Mikautadze a offert sur un plateau le but du 3-1 à Alexandre Lacazette. Une réalisation qui a scellé la victoire lyonnaise, mais aussi la domination des visiteurs. "Je suis déçu du résultat, mais pas de ce qu’on a proposé. L’adversaire était plus fort, il faut le reconnaître, a déclaré Christophe Pélissier après la rencontre. Le staff de Lyon disait que c’était peut-être leur meilleur match de la saison, on leur a opposé ce qu’on pouvait."

"Quand l'OL joue en équipe, c'est du haut niveau"

Ayant plié sans rompre en première période, l'AJ Auxerre a eu quelques opportunités, à l'image de la parade de Perri sur une frappe lourde d'Onaiwu. Seulement, en cherchant à jouer dans le dos de la défense, la formation bourguignonne n'est pas toujours allée au bout de ses intentions. Un regret pour le coach local. "Dans les intentions, on a fait le match qu’on voulait faire. La première mi-temps, ils ont eu des situations, mais nous aussi. On mettait en place notre pressing haut, il a manqué un peu de continuité pour être à la hauteur d’une équipe comme Lyon."

Si l'AJA a tenté de jouer les yeux dans les yeux avec le désormais quatrième de Ligue 1, Christophe Pélissier concède que la marche était un peu trop haute et a été beau joueur. "Bravo à Lyon, j’ai vu une très bonne équipe de Lyon ce soir. Ils ont des joueurs exceptionnels, quand ils jouent en équipe comme ce soir, c’est du haut niveau."