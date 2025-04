OL, Auxerre, Manchester United, derby… votre avis nous intéresse

Encore un riche numéro de TKYDG à venir. Entre la victoire à Auxerre, le choc retour à Manchester United et le derby contre Saint-Etienne dimanche, l'actualité est chargée du côté de l'OL. De quoi demander votre avis.

D’ordinaire, les numéros de "Tant qu’il y aura des Gones" débordent déjà un peu. Il se pourrait bien que ce lundi soir suive la tendance, car le programme s’annonce de nouveau chargé. Entre les retours sur les matchs de Manchester United et Auxerre ainsi que les projections sur le déplacement à Old Trafford et à Saint-Etienne pour le derby, cette nouvelle émission de TKYDG va encore être rythmée. Avec Jean-Paul Ancian comme invité, il sera notamment question de l’aspect mental à l’approche des deux confrontations cruciales de la semaine.

"Peut-on croire à la Ligue des champions ?"

Néanmoins, le sujet principal tournera autour de la question : "l’OL peut-il croire à la deuxième place de cette Ligue 1 et surtout à la Ligue des champions ?". Il reste également le parcours en Ligue Europa pour parvenir à ce retour en C1 et après les deux dernières prestations, les Lyonnais ont-ils les outils pour s’imposer à Manchester jeudi soir (21h) ? Ce sont les deux premiers thèmes de l’émission avant de se projeter sur le derby, même si ce dernier semble bien loin.

