OL - Médias : Jean-Paul Ancian sera l'invité de TKYDG lundi

Expert de la préparation physique et mental, Jean-Paul Ancian, passé notamment par Bourg-en-Bresse, sera l'invité de Tant qu'il y aura des Gones lundi 14 avril.

En cette fin de saison, les qualifications pour les coupes d'Europe vont se jouer aussi bien sur les aspects tactique et technique que dans les têtes. Quelles formations termineront le plus fort pour s'octroyer un billet pour la Ligue des champions en compagnie du PSG ? Sur cet aspect, l'œil de notre invité de lundi dans Tant qu'il y aura des Gones, Jean-Paul Ancian, sera intéressant.

Ancien membre du staff de la Côte d’Ivoire, du Stade Rennais ou encore de Nottingham Forest avec Sabri Lamouchi, il a également connu l'AS Saint-Etienne en tant que préparateur physique. On a aussi pu le voir au FBBP 01, Bourg-en-Bresse, où il fut un temps entraîneur adjoint, puis intérimaire après le départ d'Alain Pochat en 2023.

Professeur de sport, mais aussi détenteur de divers diplômes

Considéré comme un expert de la préparation physique et mental, l'homme de 68 ans a enseigné l'éducation physique et sportive à l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. Il dispose d'un brevet d'État du second degré, de diplômes de préparateur physique de l'université de Lyon et de la Fédération française de football.

Retour sur Auxerre - OL

Technicien écumant les terrains depuis plus de vingt ans à différents niveaux (départemental, régional et national), il peut aussi se targuer d'être diplômé en sophrologie du sport et en préparation mentale. Beaucoup de sujets à aborder avec lui durant une heure le 14 avril, tout en parlant évidemment du duel entre Auxerre et l'OL ce dimanche (20h45).

