OL académie : un dimanche à oublier pour les U17

Aucun regret pour les U17 de l'OL. Jamais en mesure de prendre le meilleur sur Nîmes, ils se sont inclinés 2 à 0 dans le Gard ce dimanche.

Une semaine après le feu d'artifice à Grenoble (0-6), les U17 de l'OL étaient nettement moins à la fête ce dimanche du côté de Nîmes. Ayant l'objectif d'accrocher la deuxième place pour tenter de se qualifier pour la phase finale, ils ne peuvent pas vraiment se permettre de laisser échapper des points en route. Or, la première période ne fut clairement celle d'un prétendant au podium.

Un match difficile pour tous les Lyonnais

Les jeunes Lyonnais, apathiques, imprécis et battus dans les duels par les Nîmois, ont d'abord résisté aux multiples coups de pied arrêtés concédés. Sans se procurer des occasions très franches, les Gardois ont maintenu une certaine pression sur leurs adversaires. Les protégés d'Amaury Barlet, eux, non eux aucune possibilités à se mettre sous la dent durant les 45 premières minutes. Finalement, la punition est venue d'une action individuelle à la 43e, une superbe frappe enroulée du numéro 3 de la formation occitane qui s'est logée dans la lucarne d'Axel Barreau (1-0, 43e).

Ce ne fut guère mieux au retour des vestiaires. La preuve étant, les Rhodaniens ont eu leur première véritable situation à la 59e minute seulement. Walib Nechab a trouvé le petit flet extérieur sur une incursion dans la surface adverse. Dominateur dans la possession, l'OL n'en a rien fait. Au contraire, les meilleurs coups étaient à mettre au crédit de Nîmes. Dans un match globalement avare en occasions, ce sont les Rouges et Blancs qui se sont montrés les plus tranchants. Suite à un but hors-jeu (72e), ils ont finalement doublé la mise à la 77e minute (2-0). Un contre bien mené pour s'assurer la victoire.

Les derniers instants de la partie n'ont pas changé la physionomie de la partie. On notera la frappe au-dessus de Jason Nkelenda (génération 2010), servi par Issiaga Soumah (2009), ainsi que la barre transversale trouvée sur corner par les Nimois.

Coup d'arrêt dans la course à la 2e place

Ce revers ne fait évidemment pas les affaires de l'Olympique lyonnais U17. Ses poursuivants, Cavigal Nice en tête, pourraient revenir sur ses talons. Le club niçois peut même prendre la position de dauphin à l'issue de la 24e journée. Il reste deux rencontres aux Gones pour essayer d'arracher cette deuxième place. Cela passera par la réception de l'OGC Nice le dimanche 4 mai, date de leur prochaine sortie.

Le 11 de l'OL U17 : Barreau (C) - Velut, Moulot, Onana - Negri, Di Nota, Bouabdellah, Mnamdji, Garcia - Nechab, Soumah