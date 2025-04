Pas inquiet, mais frustré. Joe Montemurro n'a pas vraiment goûté à la performance de l'OL féminin contre le Paris FC samedi (2-2). Il espère que ce résultat sera pris comme un avertissement.

Quel est votre ressenti après ce match nul contre le Paris FC (2-2) ? Êtes-vous frustré ?

Joe Montemurro : Oui, frustré. C'est plus à propos de nous, de notre attitude et de notre approche. Je ne dirais pas que je suis inquiet, mais nous devons simplement nous assurer que nous utiliserons ce résultat comme une petite alarme pour nous assurer que nous sommes prêts pour cette semaine.

Vous pensez que les filles avaient la tête à Arsenal (demi-finale aller le 19 avril) ?

Je ne serais pas surpris s'il y avait toujours cette pensée. Vous savez, vous gérez le jeu différemment, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas de pression pour le résultat, ce qui est parfois une bonne chose, parfois pas. Mais nous sommes des compétiteurs, et nous devons toujours faire de notre mieux, nous assurer que nous jouons au plus haut niveau.

"Si on baisse notre garde, on est punis"

Avez-vous évolué à votre meilleur niveau lors de ce match ?

C'est difficile à dire. Nous avons veillé à gérer et à faire tourner les joueuses. Beaucoup d'entre elles sont revenues très tard de la trêve internationale. C'est quelque chose dont nous devons nous assurer, mais sans cherche d'excuses. Bien sûr, nous avons fait de notre mieux.

Nous représentons ce club et ce blason avec les meilleures intentions du monde, toujours, et on se doit de continuellement essayé. Nous avons mis l'équipe sur le terrain, et tout le mérite revient au Paris FC, c'est une bonne formation. Ils semblent nous causer des problèmes, et si l'on baisse notre garde, ils nous punissent.

On a vu beaucoup d'erreurs techniques durant la rencontre, comment l'expliquez-vous ?

Je ne peux pas l'expliquer pour être honnête, c'était très inhabituel pour nous. L'adversaire nous a contrariés. C'est peut-être dû à la fatigue, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'excuses, c'est un résultat logique. Nous savons que nous sommes meilleurs que cela, nous avons montré semaine après semaine qu'on valait mieux.

"Parfois, tu as besoin de ça pour élever la mentalité, l'attitude..."

C'est une bonne alerte avant Arsenal ?

Je crois oui. Parfois, tu as besoin de ces petites choses pour élever la mentalité, l'attitude, surtout quand tu es toujours à l'aise. C'était bien ce soir (samedi), parce que nous étions dans l'inconfort

Quelles sont les nouvelles à propos de Damaris Egurrola ?

C'est un coup genou conte genou. Nous avons procédé à son remplacement par précaution car il restait du temps.