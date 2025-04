Auxerre - OL : Gaëtan Perrin (ex-OL), une saison déjà réussie

Leader offensif de l’AJ Auxerre, l’ancien attaquant de l’OL Gaëtan Perrin s’apprête à conclure un exercice 2024-2025 remarquable.

Alors qu’il retrouvera son club formateur ce dimanche (20h45), l’ancien attaquant lyonnais Gaëtan Perrin brille cette saison avec Auxerre. Auteur de huit buts pour autant de passes décisives, il est l’un des joueurs les plus efficaces du championnat. Il est même sur de meilleures bases que lors de l'exercice précédent. Alors que les Icaunais étaient en Ligue 2, il avait été décisif à 17 reprises en 38 matchs. Un cru 2024-2025 déjà plus accompli de ce point de vue.

Il n’est également pas étranger à la bonne dynamique auxerroise du moment. Avec une seule petite défaite sur leurs huit derniers matchs, les hommes de Christophe Pélissier ont quasiment assuré leur maintien dans l’élite. Un maintien qu’ils doivent en partie à Gaëtan Perrin. Sur la même série, il a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives. La semaine passée, à Rennes, c’est son corner qui avait permis à Jubal de placer une tête imparable pour donner la victoire aux Bleus et Blancs.

En fin de contrat dans un an

L’OL est donc prévenu. Son ancien joueur est en pleine forme. Une trajectoire ascendante qui attire de nombreuses écuries. Cet hiver, c’est le Chicago Fire qui avait fait une offre de 5 millions d’euros, finalement refusée. Néanmoins, Gaëtan Perrin n’était lui pas insensible à un départ outre-Atlantique.

Des velléités de départ qui pourraient se concrétiser cet été, à un an de la fin de son bail. Invité sur le podcast Deb’AJA à la fin du mois de mars, Gaëtan Perrin avait déclaré : "Ça fait quatre ans que je suis ici, il me reste un an de contrat. On ne se sait pas de quoi l’avenir est fait". Une incertitude qui demeure, mais le joueur de 28 ans pourrait en tout cas avoir d’autres envies d’ailleurs à l'intersaison.

Un but en trois rencontres face à l'OL

Mais avant cela, il doit bien négocier la fin de cet exercice 2024-2025. Dès ce dimanche, il aura à cœur de briller contre son club formateur. Né à Lyon, il a passé presque treize ans à l'académie rhodanienne, de 2005 à 2018. De quoi lui laisser de profonds souvenirs. "Avec l’expérience, elles (ses retrouvailles avec l'OL, NDLR) sont gérées différemment, mais c’est toujours un plaisir de croiser l’Olympique lyonnais [...] J'y ai appris la rigueur, la technique, la tactique...", a-t-il confié au Dauphiné Libéré. L'Olympique lyonnais espère surtout qu'il n'inscrira pas un deuxième but contre lui à l'occasion du match de ce 13 avril.