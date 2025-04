OL académie : très beau week-end pour les U17 et U19

Ce week-end fut excellent pour l’académie de l’OL. Outre le succès de la réserve, les U17 et U19 ont réalisé de belles partitions offensives.

Pour l’OL masculin, le week-end fut parfait. Les professionnels ont glané une victoire capitale face à Lille (2-1) juste après le succès de la réserve contre les Hauts-Lyonnais. (2-1). Et les plus jeunes ont eux aussi fait briller ce maillot.

Honneur aux U17, qui malgré un groupe très rajeuni, comme souvent en fin de saison, en ont passé six aux Grenoblois (0-6). Pour sa première apparition officielle à ce niveau, Issiaga Soumah (génération 2009) a inscrit un triplé. Plus expérimentés, Walid Nechab et Jalis Bouabdellah ont également marqué. Jason Nkelenda (2010), pour son deuxième match avec les U17, y est aussi allé de son but.

Les U17 restent deuxièmes

Choix payant donc d’Amaury Barlet de faire confiance à plusieurs footballeurs nés en 2010. L’Olympique lyonnais conserve ainsi ses chances de voir les phases finales. Il garde sa deuxième place derrière Saint-Etienne. Avec 40 unités, il devance Cavigal Nice de deux longueurs à trois journées du terme. Sa série de sept sorties sans défaite (cinq succès, deux nuls) est en tout cas une bonne chose avant d’affronter Nîmes dimanche prochain.

Beau succès à Dijon pour les U19

Quant aux U19, ils ont balayé Dijon sur le score de 5 à 2 à l’extérieur. Pour autant, tout ne fut pas simple pour les Gones. Déjà buteur lors du succès contre Strasbourg au cours de la dernière journée (1-0), Naïm Berbar a ouvert la marque à la 24e, mais les Dijonnais sont revenus assez rapidement (35e).

Pas le temps de douter pour les protégés de Samy Saci, puisque Thiago Goncalves a redonné l’avantage aux Rhodaniens dans la foulée (1-2, 39e). Après la pause, l’OL a fait la différence grâce à Adil Hamdani, qui jouera avec l’équipe de France U16 au tournoi de Montaigu, et à Wassim El Abrougui. Buteurs aux 54e et 56e minutes, les deux garçons ont permis à leur équipe de mener 4 à 1. Si le DFCO a sauvé l’honneur à la 72e, Bryan Meyo a mis le couvercle sur la rencontre en marquant un 5e but à la 85e (2-5). Les Lyonnais sont 7es à trois journées du terme. Ils recevront Metz le samedi 12 avril.