OL académie : le groupe U19 tient tête au PSG

Opposé à son homologue du PSG vendredi, le groupe U19 de l'OL, avec beaucoup de U18, a obtenu le match nul (1-1). Une rencontre amicale qu'il a un moment jouée à 10.

Il n'avait pas de match officiel à disputer ce week-end, mais le groupe U19 de l'Olympique lyonnais, composé de nombreux U18 et U17, a affronté le PSG vendredi. Une affiche amicale disputée chez le club parisien qui faisait office de revue d'effectif pour Samy Saci, l'entraîneur, notamment en vue de la saison prochaine.

Très disputée, cette affiche s'est jouée avec une grande intensité de part et d'autre. Ce sont les Rhodaniens qui ont frappé les premiers, avec un but signé du défenseur Melvyn Otobo (2008) sur un corner (0-1, 12e). Dans la foulée ou presque, les Gones se sont retrouvés en infériorité numérique. A la 18e minute de jeu, un joueur de l'OL était exclu pour une grossière faute sur un adversaire, touché au visage.

Prochain match dimanche 6 avril à Dijon

Même à 10, les jeunes Lyonnais ont manqué de peu de doubler la mise via Adil Hamdani (2009). Mais l'attaquant a finalement vu le gardien repousser sa frappe à bout portant (43e). Au retour des vestiaires, les deux formations sont reparties à 11 contre 11. Et ce sont les Franciliens qui ont mieux négocié ce second acte. Ils ont égalisé à la 76e minute grâce à Chams Soule (1-1). Après deux dernières situations chaudes en faveur du PSG, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité.

Suite à ce rendez-vous contre le deuxième de la poule A du championnat U19, l'OL ira à Dijon le dimanche 6 avril. Septième de son groupe, il lui reste quatre journées à disputer avant la fin de la saison. Loin de la course à la phase finale, les Rhodaniens aimeraient néanmoins terminer sur une bonne note cet exercice 2024-2025 délicat sur bien des points.