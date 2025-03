OL - Lille : Genesio espère récupérer Zhegrova avant le choc

Actuellement aux soins, ou du moins en reprise, Edon Zhegrova est forfait pour le derby contre Lens dimanche soir. Son coach, Bruno Genesio, espère pouvoir compter sur lui la semaine prochaine face à l'OL.

Même si l'OL a perdu vendredi à Strasbourg (4-2), et donc ouvert la porte à Lille qui pourrait le doubler, l'affiche du week-end prochain promet beaucoup. L'actuel sixième recevra le septième samedi 5 à 21h05 dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Mais en attendant, le LOSC de Bruno Genesio disputera le derby contre Lens dimanche. Une affiche pour laquelle il sera privé d'un de ses meilleurs éléments, l'ailier Edon Zhegrova.

Alexsandro sera lui de retour

Absent des terrains depuis trois mois, le Kosovar n'est plus très loin d'un retour. Ce ne sera pas pour l'affiche face aux Lensois, mais possiblement pour la suite. Du moins, son entraîneur aimerait que ce soit le cas. "On espérait l’avoir dans le groupe pour dimanche, même s’il n’était évidemment pas prêt à commencer le match après un arrêt de plus de trois mois. Finalement, son état n’est pas suffisamment satisfaisant pour l’intégrer. Il continue sa réathlétisation et sa réintégration progressive. J’espère qu’on pourra le récupérer pour Lyon, mais il faudra surveiller au jour le jour, a expliqué Genesio. Parfois, ça va beaucoup mieux, puis le lendemain, il a une petite gêne. Il faut aussi être à l’écoute de ses sensations."

Les Lillois devront également faire sans Ethan Mbappé, Tiago Santos et Samuel Umtiti, blessés, contre les Sang et Or. En plus de ces trois hommes, le défenseur Alexsandro est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Il sera néanmoins de retour pour la rencontre suivante dans le Rhône.