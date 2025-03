A l'envers en première période, Strasbourg a trouvé les armes pour inverser la direction du choc contre l'OL (4-2). Les mots de Liam Rosenior ont pu peser.

Et si c'était dans ces instants que l'absence de Paulo Fonseca était la plus préjudiciable ? Il est facile d'avoir ce genre de raisonnement, alors que récemment, l'OL était parvenu à revenir fort en deuxième période contre Nice (0-2) et Le Havre (4-2). En attendant, après très bon premier acte, auquel il ne manquait que les buts, les Lyonnais ont sombré au retour des vestiaires contre Strasbourg (4-2).

Une mi-temps pour tout changer pour Strasbourg

Battus tactiquement et physiquement, ce qui n'était pas le cas un peu plus tôt, ils ont laissé les hommes de Liam Rosenior entrer dans la rencontre. Avec l'issue fatale que l'on connaît. "On a eu deux visages. En première période, nous étions loin de ce qu'on avait montré lors de nos dernières sorties. Après la pause, nous avons affiché une autre envie. On doit montrer plus de constance dans nos performances. A la mi-temps, j'ai haussé le ton, a reconnu l'entraîneur alsacien. Lyon était de loin la meilleure équipe, ils étaient les premiers sur tous les ballons, plus agressifs. Mais ce n'était pas nous, alors j'ai montré au groupe plusieurs actions et ai demandé aux joueurs d'être eux-mêmes."

Un discours qui a fait mouche, les Strasbourgeois prenant tout de suite à la gorge leurs adversaires. Les deux buts inscrits en cinq minutes (55e et 60e) ont largement pesé dans la balance, faisant flancher l'OL mentalement. Malgré sa jeunesse, cet effectif, actuellement 5e, a de la ressource. "Même dans les situations difficiles, nous avons continué de nous battre, à défendre. On n'a pas encaissé de but. C'est important de voir que même dans ces séquences compliquées, on est restés solides en tenant le 0-0, a apprécié Liam Rosenior. On a alors pu faire des réajustements." Et les Lyonnais ne s'en sont par relevés.