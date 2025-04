En marge de la fin de saison avec les U17 de l’OL, Kenan Doganay et Adil Hamdani vont disputer le tournoi de Montaigu avec l’équipe de France. Les deux Lyonnais ont été retenus pour le rassemblement à la mi-avril.

Samedi, Amaury Barlet a dû puiser chez les U15 pour pouvoir monter une équipe contre Grenoble. Cela n’a pas empêché les U17 de l’OL de largement s’imposer en Isère (0-6). Toutefois, l’entraîneur lyonnais va-t-il devoir encore bricoler dans une semaine ? Il se pourrait bien à cause du rassemblement de l’équipe de France U17. En effet, José Alcocer a dévoilé sa liste pour le tournoi de Montaigu dont les Bleuets sont les tenants du titre. Un groupe dans lequel on retrouve deux joueurs de l’OL avec le capitaine Kenan Doganay et Adil Hamdani, promu ces derniers temps avec les U19.

Les Lyonnais handicapés dans la course aux play-offs

Ces deux convocations auront sûrement une incidence sur le groupe lyonnais. En effet, le samedi 12 avril marque le début du rassemblement alors que les U17 de l’OL ont un match programmé le 13 avril à Nîmes. Avec un premier match contre la Chine le mardi 15 avril dans ce tournoi de Montaigu, Doganay et Hamdani vont soit enchaîner, soit manquer un match important pour le club lyonnais dans la course aux play-offs. Quoi qu’il en soit, l’objectif avec les Bleuets est de conserver le titre.