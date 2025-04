Entré en jeu dans le temps additionnel, Paul Akouokou a cherché à préserver l’avance de l’OL contre Lille. Le milieu ivoirien a mis fin à plus d’un an sans jouer en Ligue 1.

Cela avait été une petite sensation lors du déplacement à Bucarest. En souhaitant conserver l’avance de deux buts de ses joueurs, Paulo Fonseca avait choisi de faire rentrer Paul Akouokou pour solidifier le milieu lyonnais. Cela n’avait duré que quelques minutes, mais l’Ivoirien avait été fêté comme il se doit par tout le vestiaire. Il faut dire que cela avait mis un terme à près d’un an sans jouer. Laissé en marge du groupe par Pierre Sage, Akouokou a retrouvé le plaisir du jeu sous Paulo Fonseca. Il passe certes le plus clair de son temps sur le banc, mais l’ancien du Betis prend désormais part aux préparations des matchs.

Dans le groupe depuis l'arrivée de Fonseca

Samedi, il a fait plus que simplement écouter les consignes de Fonseca à l’hôtel puis celles de Jorge Maciel dans le vestiaire. Comme face au FCSB, le staff lyonnais a souhaité renforcer l’entrejeu pour conserver les trois points en cours d’acquisition contre Lille (2-1). Face à la pression lilloise, l’entraîneur portugais a sorti de son chapeau le milieu ivoirien pour remplacer Thiago Almada, à bout de force. Comme en Roumanie, Akouokou n’a disputé que cinq minutes dans le temps additionnel, suffisant pour harceler et faire notamment une faute tactique dans le camp nordiste. Cette entrée en jeu met fin à plus d’un an sans présence en Ligue 1. La dernière apparition du numéro 4 dans le championnat de France remontait au 23 février 2024 contre le FC Metz.