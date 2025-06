OL - Mercato : des intérêts en Angleterre pour Tagliafico ?

Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest en février 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Si l'OL espère encore obtenir la prolongation de Nicolas Tagliafico, le dossier reste difficile à boucler. D'autant plus que l'Angleterre lui ferait les yeux doux.

Combien l'OL comptera-t-il de champions du monde dans son effectif en août lors de la reprise du championnat ? En 2024-2025, il en avait trois, Nicolas Tagliafico, Thiago Almada et Corentin Tolisso. Aujourd'hui, il pourrait aussi bien en garder trois, que repartir à zéro, signe de la grande incertitude qui règne au sein de l'Olympique lyonnais.

Avec Alexandre Lacazette, il est le deuxième membre important du groupe à se trouver en fin de contrat. Nicolas Tagliafico a aujourd'hui plusieurs choix s'offrant à lui. Comme nous l'écrivions mercredi 11 juin, le club espère le conserver, car, un peu à la surprise générale, le latéral gauche n'a pas fermé la porte à une prolongation. Ce qui représente en soi une bonne nouvelle pour une formation qui aura besoin de leaders la saison prochaine.

Il a annoncé vouloir jouer en Premier League

Mais, sa situation contractuelle attire forcément de solides formations européennes, qui flairent là un potentiel bon coup à moindres frais. Selon le journaliste Ben Jacobs, l'Argentin de 32 ans serait particulièrement courtisé en Angleterre.

Or, comme il l'a confié en mars, il souhaiterait évoluer en Premier League durant sa carrière. Dans ce dossier, l'OL sait de toute manière qu'il aura fort à faire pour persuader le défenseur de rester, même si ce dernier se sent bien dans sa vie rhodanienne. A voir si celle-ci durera plus de trois ans. En attendant, il peut profiter de ses vacances, consécutives à la fin du rassemblement avec l'Albiceleste en milieu de semaine.