En 2025-2026, la Ligue des champions féminine arborera un nouveau format, calqué sur celui de la compétition masculine. L'OL Lyonnes y sera, comme le PSG et les autres cadors européens.

Un an après la nouvelle formule de la Ligue des champions masculine, sa consœur féminine s'apprête elle aussi à changer de format. En 2025-2026, les poules de quatre équipes deviendront obsolètes. Place à la phase de classement, qui concernera 18 clubs. Elle débutera le 7 octobre prochain. Les douze premiers seront qualifiés pour la suite.

Si les quatre premiers rejoindront directement les quarts de finale, les formations entre la 5 et la 12e place devront passer par les barrages. Avant cela, il faudra disputer six rencontres face à des adversaires différents, trois à domicile et trois à l'extérieur. Cela permettra de départager tous les participants.

Deux clubs français, anglais et allemands

Et l'on connaît déjà la moitié du plateau pour l'édition 2025-2026. L'OL Lyonnes, demi-finaliste la saison passée, sera de la partie. Son dauphin en France, le PSG, retrouvera également la coupe d'Europe. Les finalistes du précédent exercice, le FC Barcelone et son bourreau, Arsenal, seront d'autres sérieux concurrents.

On retrouvera enfin le Bayern Munich et Wolfsburg pour représenter l'Allemagne, Chelsea, champion d'Angleterre, ainsi que Benfica et la Juventus Turin pour le Portugal et l'Italie.

Pour les neuf autres équipes, il faudra attendre de connaître les vainqueurs du troisième tour de qualification. Celui-ci aura lieu les 11 et 18 septembre. Le tirage au sort est programmé pour le lendemain, le 19.