Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, joueurs de l’OL. (Crédit photo @OetL)

Une semaine après le but sur penalty de Mikautadze contre Strasbourg, Lacazette lui a répondu de la même manière face à Lille. Les deux hommes comptabilisent 14 réalisations cette saison.

Ce sera un trophée très honorifique, encore plus si la Ligue des champions n'est pas au bout. La place du meilleur buteur lyonnais de la saison se jouera sans surprise entre Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Et les deux hommes se répondent d'une semaine à l'autre ces derniers temps.

Lors du revers face à Strasbourg (4-2), le Géorgien avait transformé un penalty anecdotique en toute fin de match. Samedi contre Lille (2-1), le Français lui a répondu dans le même exercice, mais cette tentative était décisive. Elle a permis à l'OL d'égaliser et de souffler après un début de partie très difficile. Un peu moins en forme dans le jeu que son partenaire dernièrement, le gamin de Mermoz pèse toujours, notamment dans la surface.

Meilleur ratio pour Mikautadze

Il a ainsi inscrit ce week-end son 14e but de la saison, toutes compétitions confondues, égalant le total de Mikautadze. Les voilà donc tous les deux sur la même ligne à huit rencontres (minimum) de la fin de la saison. Si l'on s'intéresse au temps de jeu, petit avantage à l'ancien Messin, qui possède un ratio d'une réalisation toutes les 123 minutes (39 apparitions), contre une toutes les 155 minutes (35) pour Lacazette.

Derrière le duo, on remarque la présence de Rayan Cherki en quatrième position (9 buts). Il est devancé par Malick Fofana (10), mais le milieu offensif est revenu à une longueur du Belge en marquant contre le LOSC pour donner la victoire aux Lyonnais. Prochainement de retour de blessure, l'ailier aura l'opportunité d'améliorer son total une fois sur pied. A noter que Corentin Tolisso (8 réalisations), n'est pas très loin.