Les récents résultats de l’OL sont en partie dus à la forme de Georges Mikautadze. Paulo Fonseca s’est d'ailleurs félicité d’avoir fait progresser son attaquant.

Il devait seulement assurer la transition avec son capitaine Alexandre Lacazette. Pourtant, l’attaquant de l’OL Georges Mikautadze fait bien plus ces dernières semaines puisqu’il a pris la place du "Général", relégué sur le banc. Le Géorgien a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives sur ses trois derniers matchs avec l’OL, toutes compétitions confondues. Son pic de forme est en partie dû au travail du staff de Paulo Fonseca, qui a su faire progresser le numéro 69 de l’OL.

Avant la réception de Lille, le coach portugais a en effet souligné les difficultés qu’avait auparavant Georges Mikautadze pour se situer au bon endroit et au bon moment sur le terrain. Parfois partout, mais nulle part à la fois, "c’est un joueur qui veut toujours toucher le ballon" et qui décroche souvent pour soutenir ses coéquipiers.

Une progression dans l’attaque de l’espace

L’ancien entraîneur du LOSC a collaboré avec son staff pour faire en sorte que l'ancien joueur du FC Metz canalise ses efforts tout en lui permettant d’être davantage présent devant le but et capable de s’immiscer dans le dos de la défense. "On a travaillé pour faire en sorte qu’il attende le bon moment pour attaquer l’espace et prendre la profondeur", a-t-il précisé.

"Capable d'occuper d'autres espaces sur le terrain"

Des progrès que le technicien portugais associe également au travail de possession de l’équipe, qui offre d’autres solutions lorsque Georges Mikautadze est titulaire. "Quand nous avons le ballon, nous devons avoir Alexandre (Lacazette) plutôt au centre du terrain alors que Georges (Mikautadze) est capable d’occuper d’autres espaces sur le terrain". En progression constante sous Paulo Fonseca, l’attaquant lyonnais pourrait donc bel et bien être de nouveau titulaire ce samedi (21 h 05, DAZN) face à une défense lilloise qui est parvenue à rester hermétique face au RC Lens dans le derby du Nord, la semaine dernière.