Only Lyon devient partenaire de l'OL féminin

Symbole de l'excellence sportive à l'échelle internationale, l'OL féminin s’est attiré un nouveau partenaire local.

Une nouvelle fois demi-finaliste de la Ligue des champions, première de la phase de ligue en D1… Cette saison encore, l’OL féminin ne laisse rien à ses adversaires et met encore davantage la lumière sur la capitale des Gaules. De quoi attirer un nouveau partenaire désireux d’être allié à tant de réussite sportive. En milieu de semaine, Only Lyon a officialisé son engagement avec le club de Michelle Kang. Cette marque et ce programme marketing international ont pour objectifs de renforcer la notoriété et la compétitivité de Lyon. Le directeur général de Only Lyon Bertrand Foucher et le directeur général de l’OL Féminin Vincent Ponsot ont donc posé fièrement ensemble dans les bureaux du Parc OL pour entériner une collaboration "qui a du sens".

Des valeurs communes

Insistant sur des évènements marquants organisés par l’OL féminin, Only Lyon a souhaité reconnaître des valeurs partagées par le club, que sont "l’humanisme, la coopération et l’audace". En marge du quart de finale retour de Ligue des champions féminine face au Bayern Munich (4-1), l’Olympique lyonnais féminin s’était notamment engagé en faveur de la lutte contre l’endométriose à travers l’organisation d’une table ronde.