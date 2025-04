Ligue 1 : l’OL manque de réalisme devant le but

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement contre Montpellier (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Cette saison, l’OL est la troisième équipe à avoir touché le plus de fois les poteaux. Symbole d’un manque d’efficacité parfois criant.

Lorsqu’on regarde la première mi-temps de l’Olympique lyonnais face au Racing Club de Strasbourg vendredi (4-2), la domination des hommes de Paulo Fonseca était telle qu’ils auraient pu repartir aux vestiaires avec deux buts d’avance. Seulement, l’histoire a été bien différente. Georges Mikautadze a manqué de réussite sur une reprise de volée du pied gauche s’écrasant sur la barre transversale de Petrovic. Veretout et Nuamah ont également eu leur lot d’occasions sans pouvoir concrétiser la domination rhodanienne. En laissant en vie les protégés de Liam Rosenior, les Lyonnais se sont fait surprendre et ont finalement été sévèrement corrigés par les Alsaciens en seconde période.

Les poteaux ne sourient pas aux Lyonnais

Et si l’inefficacité lyonnaise expliquait donc sa 7ᵉ position au classement ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes : selon DataOL, l’OL a touché 13 fois les poteaux adverses cette saison en Ligue 1. Seuls le PSG (18) et le LOSC (14) en touchent plus. Un manque de réalisme qui a fait bondir Clinton Mata à l'issue du match face à Strasbourg vendredi dernier. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent donc nourrir des regrets à l’heure où le sprint final a commencé pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Un cumul de statistiques défavorables...

La confrontation face à Strasbourg a semble-t-il été le point d’orgue de cette inefficacité. Pour la première fois depuis le 22 septembre 2024, l’OL a perdu un match en ayant obtenu cinq occasions nettes. Pire encore : les hommes de Fonseca ont des difficultés à conserver le point du nul lorsqu’ils ne parviennent pas à transformer leurs situations. Depuis le 1ᵉʳ décembre, les Lyonnais n’ont obtenu que deux matchs nuls. Seuls le Stade Rennais (0) et Lens (1) en ont effectué moins sur la période. Ce coup de mou intervient alors que le calendrier s’avère corsé. Un choc très important face au LOSC ce samedi qui déterminera les réelles ambitions européennes de l’OL en cette fin de saison.