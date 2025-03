OL : la Ligue des champions, une douce utopie désormais ?

Les joueurs de l’OL félicitent Alexandre Lacazette, buteur contre l’OM (Photo by Christophe Simon / AFP)

Battu par Strasbourg, l’OL a encore manqué le coche de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions. En Alsace, les Lyonnais ont pris un coup derrière la tête, mais les rêves européens sont-ils pour autant terminés ?

Cela aurait pu être le match référence de l’ère Paulo Fonseca. C’est finalement un vrai coup de massue qui a frappé la tête des joueurs de l’OL vendredi soir à Strasbourg (4-2). Attendus au tournant en Alsace, ils auraient pu faire un très gros coup en ouverture de la 27e journée de la Ligue 1. Ils le savaient, les Strasbourgeois aussi. Au lendemain de la fin de ce nouveau week-end de championnat en France, c’est pourtant bien le RCSA qui a le sourire et les supporters lyonnais qui font grise mine. Pourquoi ? Car une fois de plus, la formation rhodanienne a laissé passer la chance qui s’offrait à elle pour recoller au podium. Au lieu de talonner Monaco et l’OM, respectivement deuxième et troisième, l’OL est carrément sorti des places européennes.

Encore et toujours en difficulté contre le Top 7

Un réel coup d’arrêt après les cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il y avait surtout un vrai sentiment de frustration à la sortie des vestiaires de la Meinau. Car si le score final fait mal (4-2), l’OL avait cependant montré pendant 45 minutes tout ce qu’on attendait d’une équipe qui voulait jouer le podium. Cette première mi-temps a clairement été une période référence depuis l’arrivée de Paulo Fonseca. Il n’a manqué qu’un but. Un but qui fait toute la différence, car derrière, l’OL s’est écroulé avec des Strasbourgeois qui ont vite compris qu’il leur suffisait de cadrer pour presque marquer à chaque fois… Et encore, Lucas Perri a de nouveau veillé au grain.

Deux salles, deux ambiances, mais une nouvelle déroute qui occulte logiquement le premier acte de haut niveau des Lyonnais. L’inefficacité ne pardonne pas et avec seulement dix points pris contre les équipes du Top 7 de Ligue 1, l’OL confirme son plafond de verre à ce niveau. Un handicap pour espérer jouer la Ligue des champions la saison prochaine ?

Encore deux confrontations directes, des concurrents au calendrier compliqué

La réponse est forcément oui, car cette course se joue avant tout dans les confrontations directes. Depuis le début de la saison, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette montrent qu’ils ont du mal sur ce point, malgré les six points pris contre Nice. Avec cet énième revers contre un concurrent direct, les carottes pourraient être cuites pour la Ligue des champions. L’OL a clairement entamé ses chances, mais les Lyonnais cherchent encore des raisons d’y croire. Leur première mi-temps les a confortés dans leur capacité à étouffer l’adversaire et à évoluer à un haut niveau.

Malheureusement, comme c’est le cas depuis le début de la saison, cela ne dure qu’une mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième. Mais cela reste un point positif dans cette défaite alsacienne. Dos au mur, Paulo Fonseca et ses joueurs savent qu’ils vont devoir rééditer cette performance, sur 90 minutes cette fois-ci, dès samedi à Lille. La victoire est encore plus obligatoire qu’elle ne l’était déjà. Dans son incapacité à faire jeu égal avec les équipes du top 7, l’OL affronte le LOSC mais aussi Monaco d’ici à la fin de saison. Rien n’est acquis, mais le club garde quand même une partie de son destin en mains. Surtout que dans le même temps, certains concurrents possèdent encore un calendrier compliqué à gérer.

Une obligation pour le futur du club

Dans leur malheur, les Lyonnais ont "la chance" de n’être qu’à cinq longueurs de la deuxième place. Jamais il n'y avait eu aussi peu d'écart au moment d'attaquer le sprint final. À sept journées de la fin, Marseille doit encore jouer Lille et Monaco. Nice va croiser le fer avec le PSG et Strasbourg. Ce dernier a également le futur champion de France à son programme ainsi que Monaco. Sans dire que l’OL a un calendrier favorable, sa course à la Ligue des champions est loin d’être terminée, mais elle passera par un succès contre le Lille de Bruno Genesio samedi prochain à Décines (21h05).

De toute façon, après avoir grillé un joker à Strasbourg vendredi, les Lyonnais n’ont plus le choix : il faudra un quasi sans-faute dans ce sprint final pour espérer accrocher l’une des trois places restantes pour la C1. Et comme l’a dit le communiqué des résultats financiers du premier semestre 2024-2025 d'Eagle Football Group, jouer la Ligue des champions est presque une question de vie ou de mort pour le club…