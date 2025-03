Rayan Cherki (OL) contre Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Battu en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l’OL a suivi de loin les autres résultats. À sept matchs de la fin, les Lyonnais ne sont plus européens, mais restent à cinq points de la deuxième place.

Il y avait déjà des regrets vendredi soir au moment d’accuser le coup après la défaite à Strasbourg (4-2). Ceux de ne pas avoir réussi à forcer le verrou strasbourgeois en première mi-temps, ce qui aurait certainement changé bien des choses dans la physionomie de cette rencontre de la 27e journée. Au sortir de ce nouveau week-end de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca doivent avoir d’autant plus de regrets qu’ils ne sont désormais plus européens après ce revers et les autres résultats. Au matin de cette 27e journée, l’OL pointe à la 7e place du championnat, après le succès de Lille dans le derby contre Lens (1-0).

À cinq longueurs de la seconde place

Cela pendait au nez des Lyonnais qui s’avaient que ce déplacement en Alsace aurait une incidence positive ou négative suivant le résultat. Dans son malheur, la formation rhodanienne a vu Lille et Monaco l’emporter, mais dans le même temps Marseille et Nice ont été tenus en échec. Une maigre consolation après ce coup d’arrêt, alors que l’OL aurait pu être à un point du podium si les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient fait le travail à la Meinau. Ils sont à présent à cinq longueurs de la deuxième place. Pas insurmontable, mais quand même…